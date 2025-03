Ventimiglia, al via i lavori di asfaltatura a Roverino: cambia la viabilità in corso Limone Piemonte (Foto e video)

Nuovi lavori di asfaltatura a Ventimiglia. E' iniziato questa mattina il cantiere a Roverino.

Per consentire in totale sicurezza l'intervento, che dal centro commerciale va fino alla scuole di Roverino, è stata, infatti, modificata la viabilità in corso Limone Piemonte fino alla fine dei lavori. La strada, regolamentata momentaneamente da un semaforo mobile e controllata dalla polizia locale, è, infatti, percorribile a senso unico alternato. Scatta, inoltre, il divieto di sosta nel tratto di strada interessato dai lavori.

Prosegue, perciò, il piano asfalti elaborato dall’Amministrazione comunale di Ventimiglia, pari ad oltre 400mila euro finanziati con il bilancio del 2024. Dopo il ripristino del manto stradale in via Isnardi, oggi sono iniziati i lavori di asfaltatura in corso Limone Piemonte, una volta conclusi l'intervento verrà effettuato in via San Secondo.