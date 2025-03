Nuovi lavori di asfaltatura a Ventimiglia. L'intervento, programmato dall'Amministrazione Di Muro, prenderà il via mercoledì prossimo, il 5 marzo, a Roverino.

Cambierà, perciò, la viabilità in corso Limone Piemonte fino alla fine dei lavori. La via sarà, infatti, percorribile a senso unico alternato.

Dopo aver asfaltato via Isnardi, via Peidaigo e corso Limone Piemonte, i lavori di riasfaltatura proseguiranno in via San Secondo.