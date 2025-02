Ventimiglia, asfaltatura a Nervia: conclusi i lavori in via Isnardi (Foto)

Si sono conclusi i lavori di asfaltatura in via Isnardi, a Nervia, a Ventimiglia, che in questi giorni hanno causato alcuni disagi alla viabilità.

"Sono sostanzialmente terminati i lavori in via Isnardi" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "E' una strada importante, di congiunzione tra Ventimiglia e Camporosso. A breve verrà realizzato l’attraversamento pedonale rialzato e verrà ridisegnata la segnaletica orizzontale".

"Residenti, cittadini e turisti più volte avevano richiesto un intervento a causa delle troppe buche e situazioni di poca sicurezza a cui abbiamo posto rimedio con un piano asfalti, fondi stanziati già l'anno scorso, che ha avuto un rallentamento a causa della posa della fibra" - sottolinea il primo cittadino - "Un lavoro atteso a lungo dai residenti: ci siamo impegnati affinché la posa della fibra fosse il più veloce possibile per consegnare ai cittadini un tratto di strada completamente nuovo".

"Abbiamo ereditato delle strade veramente malconce. Cerchiamo con le risorse a nostra disposizione e finanziamenti sovracomunali di dare massima attenzione e sicurezza ai nostri cittadino" - afferma Di Muro - "Da lunedì sarà riasfaltata via Peidaigo, mentre mercoledì inizieremo i lavori in corso Limone Piemonte. A seguire andremo in via San Secondo".