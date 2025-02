Lavori a Nervia, code e rallentamenti tra Vallecrosia e Ventimiglia (Foto)

Traffico in tilt tra Vallecrosia e Ventimiglia. Nella mattinata odierna, si sono creati code e rallentamenti, in direzione Ventimiglia, a causa dei lavori di asfaltatura a Nervia, in via Ludovico Isnardi, iniziati ieri.

Per consentire l'intervento di rifacimento del manto stradale sulla strada provinciale n. 64, è stato, infatti, istituito il senso unico di marcia in direzione Camporosso. Tutto il traffico veicolare dalla val Nervia verso la costa è, perciò, costretto a confluire sul ponte dell’Amicizia con percorrenza in via Braie. Di conseguenza, si sono create lunghe code anche sull'Aurelia in direzione Ventimiglia a partire già dal confine tra Vallecrosia e Bordighera.

Non si esclude che possibili disagi agli automobilisti possano verificarsi anche nel pomeriggio odierno e nella giornata di domani per coloro che giungono da Bordighera, Vallecrosia o Camporosso per andare verso Ventimiglia.