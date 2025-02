Ventimiglia, lavori di asfaltatura a Nervia: cambia la viabilità per Camporosso

Nuovi lavori di asfaltatura modificano la viabilità. Per consentire l'intervento, che inizierà 64 a Ventimiglia, nel tratto tra via Isnardi e Nervia, verrà istituito il senso unico di marcia in direzione Camporosso.

"Si informa la cittadinanza che domani 26 febbraio, alle 9, inizieranno i lavori di asfaltatura della strada provinciale n. 64 nel tratto di Ventimiglia, via Isnardi a Nervia" - segnala il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Il cantiere durerà due giorni, salvo imprevisti. Nel tratto interessato dai lavori viene modificata la viabilità con la previsione di un senso unico di marcia nella direzione da valle a monte, quindi a salire in vallata".

"Tutto il traffico veicolare verso la costa dovrà, pertanto, confluire sul ponte dell’Amicizia con percorrenza in via Braie" - sottolinea il primo cittadino - "Seguiranno aggiornamenti in caso di necessità con l’auspicio che il disagio generato dal lavoro sia il minore possibile".