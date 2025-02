Profilo social del Comune di Vallecrosia su X: "Non è stato hackerato, si tratta di un furto d'identità"

"Il profilo social del Comune di Vallecrosia su X non è mai stato hackerato. E' stato creato, il 7 o 8 febbraio, a scopo di truffa. Si tratta, perciò, di un furto d'identità" - precisa il consigliere comunale di Vallecrosia Valeria Cannazzaro che ha la delega al Marketing e alla Promozione d'immagine.

"Qualcuno ha creato il profilo spacciandosi per il Comune di Vallecrosia ma non siamo noi" - sottolinea Cannazzaro - "Ci auguriamo che questi truffatori non lancino veramente una crypto del comune di Vallecrosia su blockchain".

L'ente pubblico si è, perciò, messo in moto per denunciare alle autorità competenti la truffa e l'appropriazione illegale del profilo e, inoltre, sta attendendo un intervento tecnico per bloccare il flusso di post fasulli.