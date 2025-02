Hackerato il profilo social del Comune di Vallecrosia su X (ex Twitter): "Prestate attenzione"

Hackerato il profilo social del Comune di Vallecrosia su X (ex Twitter). Dal 10 febbraio scorso sono, infatti, stati postati sul profilo ufficiale @comvallecrosia diversi contenuti che non hanno nessun riferimento alla città della famiglia.

Una trentina i post, la maggior parte scritti in inglese, molto seguiti e condivisi dai numerosi follower, oltre 8mila: si va dai repost della Meloni, della Farnesina e dell'Ambasciata Usa a post sull'eruzione dell'Etna, sul Festival di Sanremo, su Antonio Tajani e sul calcio ma hanno attirato maggiormente l'attenzione del pubblico social quelli sul lancio della criptovaluta del Comune, visualizzato da oltre 500mila utenti.

Un attacco informatico che sembrerebbe, quindi, essere anche una truffa per questo motivo il Comune di Vallecrosia avvisa i cittadini e gli utenti di X "di prestare attenzione". Intanto, l'ente pubblico, accortosi dell'hackeraggio, si è messo in moto per denunciare alle autorità competenti la truffa e l'appropriazione illegale del profilo e, inoltre, sta attendendo un intervento tecnico per bloccare il flusso di post fasulli.