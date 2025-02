'I cantanti del Festival', le tele del ventimigliese Salvatore Goffredo in esposizione a Sanremo (Foto)

Le tele dell'artista ventimigliese Salvatore Goffredo, soprannominato 'Bob' per la sua grande passione per la musica reggae e Bob Marley, sbarcano nella città dei fiori in occasione del Festival di Sanremo. Per tutta la settimana si potrà, infatti, ammirare l'esposizione 'I cantanti del Festival' all'hotel Nazionale in via Matteotti e al Palafiori.

Nato a Ventimiglia Alta nel 1966, fin da piccolo ha coltivato la passione per il reggae attraverso la musica e l'arte. Realizza ritratti in mosaico di marmo e in acrilico che hanno come tema Bob Marley e volti noti della storia e dello spettacolo come Napoleone I, Papa Giovanni Paolo II, Che Guevara, Michael Jackson, il principe Ranieri III di Monaco, il principe Alberto II di Monaco, la principessa Charlène di Monaco, la principessa Grace di Monaco, Jean Cocteau, Michael Schumacher, Patrick Cesari e Philippe Bender.

E' un cantante ma anche un pittore e mosaicista molto conosciuto in zona. Ha, infatti, partecipato a diverse esposizioni e mostre dal vivo a Cap d'Ail, a Roquebrune Cap Martin, a Roquebrune Village e a Ventimiglia, ma fa conoscere i suoi capolavori anche online.