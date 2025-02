Taggia celebra San Benedetto: al via la 42ª edizione dei festeggiamenti

Una manifestazione ricca di tradizioni da sempre e che quest'anno ha voluto rendere le iniziative ancora più spettacolari con un programma davvero intenso.

Per citare alcune peculiarità dei gruppi, parliamo del " Giullari del Carretto" che hanno ricevuto il premio come migliore spettacolo medievale italiano, poi ancora artisti con numeri di giocoleria con la Rue Cyr ruota acrobatica. Troveremo maghi con spettacolo di magia e illusionismo, gli armigeri e combattenti, gruppi di musica medievale del "Centro Storico di Finale", gli "Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia", la danzatrice con la sua danza orientale e danza del ventre, il "Sestiere Burgu di Ventimiglia" con i suoi sbandieratori musici e tamburi, i "Balestrieri di Ventimiglia" con le loro storiche e affascinanti balestre e Gianluigi Mandolesi, falconiere con la sua aquila reale.

Ci saranno i tipici mercatini artigianali e uno street food ricco con ottimo cibo e bevande da gustare.

Il pubblico e i turisti troveranno un'atmosfera unica anche nelle ambientazioni che hanno messo in scena gli 11 rioni di Taggia.

Il point accoglienza sarà in Piazza Eroi Taggesi per offrire il materiale informativo, la brochure che vi guiderà in tutti i punti della città anche in versione digitale inquadrando il Qrcode.

Il corteo finale sarà come sempre un'emozione da scoprire.

VENERDI 21 FEBBRAIO

ORE 21:00 Presso il Santuario della Madonna Miracolosa di Taggia

MESSA IN COSTUME CON ABITI D'EPOCA

Tutti invitati ad assistere a questo momento straordinario e unico per gli abiti e la tradizione

SABATO 22 FEBBRAIO

ORE 10:00 Piazza Eroi Taggesi, Via Roma e Viale Mazzini

APERTURA MERCATINI DELL'ARTIGIANATO E DEI PRODOTTI TIPICI

DALLE ORE 15:00 ALLE 19:30

SPETTACOLO DI FALCONERIA CON GIANLUIGI MANDOLESI

DALLE ORE 15:00 ALLE 19:30

I GIULLARI DEL CARRETTO (PREMIO ITALIANO PER MIGLIORE SPETTACOLO MEDIEVALE)

CHIUDERANNO GLI SPETTACOLI CON GIOCHI DI FUOCHI E ACCAMPAMENTO

ALLE 19:30 CON LA SFILATA IN VIA MAZZINI E ACCAMPAMENTO IN PIAZZA IV NOVEMBRE

DALLE ORE 15:00 ALLE 19:30

MESSER SQUILIBRIO E GLI EQUILIBRI DI AMARANTA

DALLE ORE 15:00 ALLE 19:30

IL MAGO ONIREVES TAMARINDO

DALLE ORE 15:00 ALLE 19:30

COMPAGNIA DEL LEONE CENTRO STORICO FINALE

DALLE ORE 15:00 ALLE 19:30

I SONAGLI DI TAGATAM

DALLE ORE 15:00 ALLE 19:30

SBANDIERATORI E MUSICI DI VENTIMIGLIA

DALLE ORE 15:00 ALLE 19:30

AMBAR DANZATRICE

STREET FOOD A PRANZO E A CENA

DOMENICA 23 FEBBRAIO



ORE 9:00 Piazza Eroi Taggesi, Via Roma e Viale Mazzini

APERTURA MECATINI DELL'ARTIGIANATO E DEI PRODOTTI TIPICI

ORE 9:45 - 13:30

AMBIENTAZIONI SCENETTE E COREOGRAFIE STORICHE DEI RIONI TAGGESI CON VALUTAZIONE DEI GIURATI

ORE 14:30 - 15:30

SPETTACOLO DI FALCONERIA CON GIANLUIGI MANDOLESI

ESIBIZIONE DEGLI SBANDIERATORI E MUSICI DEL SESTIERE BURGU DI VENTIMIGLIA

DIMOSTRAZIONE BALISTRIERI DI VENTIMIGLIA

ORE 15:45 DAL CAMPO DELLE SCUOLE

PARTENZA CORTEO STORICO CON ABITI DI NOBILI E POPOLANI UNICO NEL SUO GENERE

AD APRIRE IL CORTEO, CI SARA' COME TESTIMONIAL DELLA MANIFESTAZIONE, ILARIA SALERNO, INFLUENCER E MISS SOCIAL LIGURIA 2024

CHE PORTERA' LA CHIAVE DELLA CITTA' IN CAPO AL CORTEO

ORE 16:00 PIAZZA CAVOUR

GRANDE FINALE CON L'ARRIVO DEL CORTEO, LETTURA DELLE DELIBERE E PREMIAZIONI

STREET FOOD A PRANZO

Contatti:

Instagram : sanbenedettotaggia_comitato

Facebook: Festeggiamenti di San Benedetto Taggia

Sito: www.sanbenedettotaggia.com