Gerry Scotti canta Knockin' on Heaven's Door, Noemi favolosa già pronta per la serata: ecco come sono andate le prove di Sanremo 2025

Tempo di prove al Festival di Sanremo 2025. I 29 artisti si sono esibiti davanti alla stampa e c’è chi già è sceso dalle scale dell’Ariston vestito di tutto punto, mentre altri hanno optato per un look più casual.

Achille Lauro tra i più eleganti con un completo nero, ha cantato quasi sempre con le mani in tasca. Gaia, con uno spacco vertiginoso e volant, è stata la prima a entrare in sala per le prove, praticamente già vestita da scena, i Coma_Cose look matchy matchy per i neo sposi, lui in un completo nero ampio e lei in divisa da scolaretta in stile kawaiii. Poi c’è chi esagera come Noemi, un vestito nero a sirena che lascia senza fiato. Già pronta per la prima serata. Rkomi decide di indossare il bianco, con un completo senza maglietta, muscoli in vista, niente spazio all’immaginazione. Brunori Sas è il cantautore di un tempo come te lo immagini: chitarra in mano e giacca cachi. Irama e Lucio Corsi sono la quota eccentricità: uno stile un po’ Freddie Mercury, un po’ Gigi d’Agostino, il primo, un po’ fata, un po’ farfalla il secondo. I due genovesi, Bresh e Olly puntano tutto sulla semplicità per le prove, jeans e maglietta nera. Fedez porta un look cupo come la sua canzone, giacca lunga e completo nero. Il trio del rock & roll all’Italiana, i The Kolors, sono già pronti per il Red Carpet e per ballare sulle note di Raffaella Carrà. Francesca Michielin, barcolla ma non molla, reduce da un infortunio al piede ha calcato il palco con tutta la sua energia.

Durante le prova qualche incursione del direttore artistico, Carlo Conti e non è mancato un siparietto di Gerry Scotti: “Sono venuto solo per rompere le balle” ha scherzato una volta sul palco, dove si è pure esibito in un’improvvisata Knockin' on Heaven's Door.