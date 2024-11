Sanremo: incidente stradale di questa mattina in corso Mazzini, è morto lo scooterista che si è scontrato con il furgone (Foto)

E’ purtroppo morto, nonostante il disperato tentativo dei medici di salvarlo, il 37enne di Badalucco che questa mattina a bordo di uno scooter, si è schiantato contro un camioncino in corso Mazzini, poco dopo lo stadio Comunale. I due mezzi, secondo i primi riscontri della Polizia Municipale che ha rilevato l’incidente, stavano procedendo in direzione Arma di Taggia, quando il furgoncino ha svoltato a sinistra per imboccare una stradina secondaria. In quel momento l’uomo a bordo dello scooter lo stava superando e l’impatto, molto violento, è stato inevitabile.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, due ambulanze e, viste le condizioni del ferito, è stato fatto anche alzare l’elicottero ‘Grifo’. Il velivolo è stato poi fatto rientrare visto che l'uomo è stato trasportato al 'Borea', in codice rosso di massima gravità. Purtroppo, però, è morto pochi minuti dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso. In ospedale è stato portato anche il conducente del furgoncino, che era in stato di choc.

Il traffico è stato chiuso sull’Aurelia e deviato sulla ‘Bis’, nella zona di San Martino e a Bussana. Ora gli agenti della Municipale dovranno capire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Sul luogo del sinistro è possibile svoltare a sinistra mentre gli agenti stanno anche verificando se nella zona ci sono delle telecamere. Gli agenti della Municipale stanno anche ascoltando eventuali testimoni che possano aver visto qualcosa.

Corso Mazzini, lo ricordiamo, è stata teatro di spaventosi incidenti negli anni scorsi, tanto che il Comune ha provveduto a installare il semaforo a metà della via, oltre all’autovelox che, però, al momento non è attivo 24 ore su 24, in attesa dell’ok della Prefettura.