Sanremo: scontro tra uno scooter ed un furgone in corso Mazzini, centauro in gravissime condizioni (Foto)

Grave incidente stradale, questa mattina poco prima delle 11 in corso Mazzini a Sanremo, a pochi metri dallo stadio Comunale. Ancora in corso le indagini della Polizia Municipale che ha rilevato il sinistro. Sembra che un uomo, a bordo di uno scooter, si sia scontrato con un furgoncino per cause ancora in via d’accertamento.

Entrambi viaggiavano in direzione di Arma di Taggia, quando il furgoncino ha svoltato a sinistra ed il conducente dello scooter si è schiantato contro il mezzo. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, due ambulanze e, viste le condizioni del ferito, è stato fatto alzare l’elicottero ‘Grifo’, poi fatto rientrare visto che l'uomo è stato trasportato al 'Borea', in codice rosso di massima gravità.

Il traffico è stato chiuso sull’Aurelia e deviato sulla ‘Bis’.