Virgo Fidelis, Ventimiglia celebra la patrona dell'Arma dei carabinieri (Foto e video)

Ventimiglia celebra la patrona dell'Arma dei carabinieri: la Virgo Fidelis. Nella chiesa di Sant'Agostino, questa mattina, è stata, infatti, celebrata, da don Ferruccio Bortolotto, una santa messa dedicata a questa ricorrenza animata dai canti eseguiti dal Coro ANC Ventimigliese diretto dal maestro Dario Amoroso, che fa parte dell'associazione nazionale carabinieri e rientra nel gruppo artistico musicale culturale Anc di Ventimiglia, e dalla poesia della poetessa Maria Salamone. Per l'occasione erano presenti autorità militari, associazioni combattentistiche e d'arma, il consigliere comunale di Vallecrosia Enrico Amalberti, i cittadini e la comunità religiosa.

Sotto il nome di "Virgo Fidelis” la Vergine Maria è divenuta patrona dell'Arma dei carabinieri dall'11 novembre 1949, data di promulgazione del Breve relativo di Papa Pio XII, che in tal senso aveva accolto il voto unanime dei cappellani militari dell'Arma e dell'Ordinario Militare per l'Italia. Il titolo di "Virgo Fidelis" era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell'Arma "Fedele nei secoli". La ricorrenza della patrona è stata fissata dallo stesso Pontefice il 21 del mese di novembre, giorno in cui cade la presentazione di Maria Vergine al tempio, l’anniversario della “Battaglia di Culqualber”, che valse l’attribuzione all’Arma della seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, e la “Giornata dell’Orfano”, istituita nel 1996, che rappresenta per i carabinieri e per l’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri un’occasione di concreta vicinanza alle famiglie dei colleghi caduti, ricordando altresì i principi di fedeltà che hanno ispirato il loro sacrificio, illuminati dalla luce della “Virgo Fidelis”. "La vita dei carabinieri è un servizio, uomini e donne hanno, infatti, già perso la vita in servizio. Questo, perciò, è un momento per fermarci a riflettere" - dice don Ferruccio Bortolotto durante la predica - "Tutti noi siamo chiamati a vivere il nostro dovere come la possibilità di unire le nostre fatiche e sofferenze alle fatiche e sofferenze di Gesù. Oggi è un modo per dire grazie a coloro che mettono a disposizione la loro vita per il bene comune".

"Porto il saluto e i ringraziamenti dell'Arma in servizio. Condividiamo un importante momento di riflessione per invocare la nostra patrona nel compimento del nostro servizio di tutti i giorni che spesso è delicato e, molto spesso, difficile" - dichiara il capitano dei carabinieri di Ventimiglia Marco Da San Martino -"Ringrazio il coro, gli amici, i colleghi, la polizia, le associazioni combattentistiche e d'arma, don Ferruccio Bortolotto per la sensibilità che mostra sempre verso l'Arma e per averci fatto condividere questo momento durante la messa domenicale. Ringrazio, inoltre, l'associazione nazionale carabinieri di Ventimiglia e il suo presidente Ernesto Fresca Fantoni".

"Ringrazio tutti coloro che sono venuti e, in particolar modo, il coro ANC Ventimigliese diretto dal maestro Dario Amoroso che oggi si esibisce per la prima volta nella chiesa di Sant'Agostino, che ormai consideriamo casa nostra. Un nuova realtà nata da un'idea del brigadiere capo CC in quiescenza Rino Aliquo', che ringrazio" - afferma il presidente dell'associazione nazionale carabinieri di Ventimiglia Ernesto Fresca Fantoni che ha consegnato a don Ferruccio Bortolotto il nuovo gagliardetto dell'associazione realizzato da Rino Aliquò - "Complimenti ai componenti del coro, quasi una quarantina, che in pochi mesi hanno fatto un lavoro incredibile, quasi un miracolo".

L'evento, che si è concluso con un delizioso rinfresco, è stato proposto dall'associazione nazionale carabinieri della sezione Fois di Ventimiglia.