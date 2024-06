Messa e benedizione di un nuovo mezzo, Anc di Ventimiglia celebra la fondazione dell'Arma dei carabinieri (Foto e video)

Tutti i soci dell'associazione nazionale carabinieri si sono poi ritrovati al ristorante e hotel Piccolo Lido a Bordighera per un pranzo conviviale allietato dalle poesie composte e recitate dalla poetessa Maria Salamone. Nel corso del convito è stato mostrato il nuovo gagliardetto realizzato da Rino Aliquò ed è stato presentato il direttore del neo coro Anc: il maestro Dario Amoroso.

"Il nuovo gagliardetto, realizzato da Rino Aliquò, è caratterizzato da porta Canarda, il nostro logo e il logo della Protezione civile" - fa sapere il presidente di Anc di Ventimiglia Ernesto Fresca Fantoni.

"Abbiamo deciso di creare qualcosa di 'diversivo' a carattere artistico, musicale e culturale. Da questa branca qui è nato un coro che sarà diretto dal maestro e cantante lirico professionista Dario Amoroso" - dice Rino Aliquò, segretario dell'Anc di Ventimiglia - "L'associazione avrà così anche una parte in cui si parlerà di arte, cultura e musica. Organizzeremo anche eventi collaterali all'associazione carabinieri in congedo".

"La proposta che mi è arrivata da Rino è stata molto interessante perché partecipare a un coro significa fare squadra" - afferma il maestro Dario Amoroso - "Per fare parte di questo coro bisognerà essere intonati e saper fare squadra. Tutti saranno i benvenuti lunedì 24 giugno alle 20.50 davanti alla chiesa di Sant'Agostino per parlare dell'organizzazione del coro, del programma di studio e degli impegni che avremo in futuro".

Inoltre, è stata anche consegnata una targa a don Ferruccio Bortolotto in occasione del 25esimo anniversario di ordinazione presbiteriale. "C'è un rapporto di amicizia" - dice don Ferruccio, parroco della parrocchia di Sant’Agostino - "Devo ringraziare i singoli carabinieri che con grande passione, umanità e compassione compiono il loro servizio, la loro missione. Il carabiniere viene inviato e mandato a svolgere compiti non semplici mostrando sempre professionalità e un grande cuore".