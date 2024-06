25 anni di sacerdozio, Ventimiglia festeggia don Ferruccio Bortolotto (Foto e video)

Ventimiglia festeggia don Ferruccio Bortolotto, parroco della parrocchia di Sant’Agostino, in occasione dei suoi 25 anni di sacerdozio.

La comunità si è infatti riunita, ieri sera, per fare gli auguri e ringraziare l'amato prete che divenne parroco a Sant'Agostino nel 2020 dopo aver lasciato il suo incarico da rettore del Seminario della Diocesi. Il sacerdote, all'epoca salutò quelli che sono diventati i suoi parrocchiani con poche parole che già dicevano tutto di lui e del suo programma pastorale: "Voglio essere il vostro 'prevostu'. Il dialetto traduce il latino 'praepositum' che sta ad indicare colui che è posto vicino, essere vicino a Dio e vicino ai fratelli" - dice don Ferruccio in occasione del suo anniversario di ordinazione presbiterale - "Così dissi quando arrivai e così continuerò a fare".

Tante persone hanno partecipato alla santa messa e al buffet con musica dal vivo dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. "I migliori auguri da parte mia e dell’Amministrazione comunale a don Ferruccio Bortolotto, parroco della parrocchia di Sant’Agostino, nel 25esimo anniversario di ordinazione sacerdotale" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Un sentito ringraziamento per tutto quello che ha fatto in questi anni di ministero e per quanto continuerà a fare per la nostra comunità".

"Desidero fare i complimenti a don Ferruccio per l’ottimo impegno pastorale svolto a favore della comunità" - commenta l'ex sindaco e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

E' andato in scena, in seguito, nel chiostro di Sant'Agostino il concerto di Note Libere, giovane orchestra della Riviera dei Fiori.