Santo Stefano al Mare, summit tra Comune e Amaie: focus su spiagge, pulizia, ciclabile e valorizzazione del Museo del Mare

Il sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini, insieme al vice sindaco Donato Piccirilli e Zampino Mariano, ha incontrato il Presidente di Amaie Energia, Sergio Tommasini, e Cinzia Malacrida del Parco Costiero, per discutere una serie di temi chiave relativi al prossimo triennio. Al centro del confronto sono stati posti la gestione delle spiagge, la pulizia invernale ed estiva, la manutenzione del verde e la valorizzazione del territorio, con particolare attenzione alla sinergia tra il Museo del Mare e la nuova sede del Municipio.

L’incontro ha visto un dialogo costruttivo sulla pulizia delle spiagge, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i servizi, sia nella stagione estiva che in quella invernale. Inoltre, è stato annunciato che altre due ecoisole andranno ad aggiungersi a quella già operativa, potenziando la raccolta differenziata.

Per quanto riguarda la manutenzione del verde, è stato riconosciuto il buon lavoro svolto lungo la pista ciclabile, considerata uno degli asset principali del territorio. "La ciclabile rappresenta un asset sul quale lavorare – ha dichiarato Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia – e il Sindaco, che ha vissuto le origini del progetto del parco costiero, è sicuramente un valore aggiunto".

Un tema particolarmente discusso è stato il potenziale di sinergia tra il Museo del Mare e la nuova sede del Municipio. "Relativamente al Museo, crediamo molto in questa iniziativa culturale e daremo il nostro supporto per valorizzarla – ha aggiunto Tommasini –. Mi ha particolarmente colpito la nuova sede comunale e, in particolare, la stanza con il vecchio forno, un simbolo della comunità e della sua storia".

Il Sindaco Marcello Pallini ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Amaie Energia per raggiungere obiettivi condivisi: "Abbiamo toccato con mano la volontà e la capacità pratica e manageriale con cui affronteremo insieme i migliori servizi per raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento, pulizia del paese, manutenzione della pista ciclabile, affidamento delle spiagge libere attrezzate e la gestione del Museo del Mare. Vediamo grande sinergia per migliorare il nostro territorio".