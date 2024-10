‘Birdwatching d’autunno’, osservate ventisei specie di uccelli all'Oasi del Nervia tra Camporosso e Ventimiglia (Foto)

Ventisei specie di uccelli sono state osservate, sabato scorso, alla foce del Nervia, tra Camporosso Mare e Ventimiglia. E' stato un successo il ‘Birdwatching d’autunno’ per scoprire le specie e gli habitat dell'Oasi del Nervia organizzato dall'associazione Natura Intemelia.

La visita guidata, a offerta libera, nell’area protetta è stata un'occasione unica per poter osservare le diverse specie di uccelli, tipiche di questo periodo, nel loro ambiente naturale.

"I partecipanti, coccolati dalla bella giornata, hanno potuto osservare la straordinaria biodiversità dell'Oasi del Nervia, guidati dal nostro ornitologo esperto Enrico Carta" - fanno sapere gli organizzatori - "In sole due ore ben 26 specie diverse di uccelli, tra cui ricordiamo le rondini che in questo periodo sono in migrazione verso l'Africa e un airone guardabuoi a riposo tra i cormorani. Interessante è stata anche l'individuazione del porciglione attraverso il suo caratteristico vocalizzo. Come sempre accade in questi eventi i partecipanti hanno mostrato estrema curiosità. La natura sa catturare l'interesse delle persone ed è un volano per il turismo".