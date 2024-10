All'Oasi del Nervia tra Camporosso e Ventimiglia torna ‘Birdwatching d’autunno’ (Foto)

Alla foce del Nervia, tra Camporosso Mare e Ventimiglia, sabato prossimo, il 5 ottobre, alle 14 torna l’appuntamento di ‘Birdwatching d’autunno’ per scoprire le specie e gli habitat dell'Oasi. La visita guidata, a offerta libera, nell’area protetta è organizzata dall'associazione Natura Intemelia.

Un’occasione per poter osservare le diverse specie di uccelli nel loro ambiente naturale. “La natura e gli animali selvatici che la abitano sono una risorsa incredibile del ponente ligure e non c'è nulla di più bello di condividere queste osservazioni con chiunque sia interessato" - dicono gli organizzatori - "Questo evento sarà, quindi, un'occasione per scoprire insieme alcune delle specie tipiche di questo periodo nel loro ambiente naturale".

L'appuntamento sarà, dunque, sabato 5 ottobre alle 14 presso la foce del torrente Nervia, lato Camporosso. Per info e prenotazioni si può contattare Enrico Carta al 3314501652.