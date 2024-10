Ventimiglia, si alza il sipario sul 38° campionato italiano di tiro con la balestra antica (Foto e video)

Ventimiglia ospita il 38° campionato italiano di tiro con la balestra antica. Le compagnie rappresentanti le città di Amelia, Assisi, Chioggia, Gualdo Tadino, Iglesias, Lucca, Montefalco, Norcia, Pisa, Prarostino, Terra del Sole e, ovviamente, Ventimiglia si sono sfidate nella giornata odierna ma, alla fine, è Mauro Tolomei della compagnia San Paolino di Lucca a vincere il “Torneo dei maestri d'arme” mentre Bernardo D'Ambrosio della compagnia Chioggia si aggiudica il “Torneo dei campioni”.

La manifestazione, una due giorni interamente dedicata alla riscoperta della pratica della 'balestra antica da banco', è organizzata dalla Compagnia Balestrieri di Ventimiglia nel quarantennale della storia della sua fondazione. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, a cui ha fatto seguito la benedizione, da parte di don Giuseppe Privitera, del campo di tiro, sono intervenuti Silvio Amici, presidente nazionale della Lega Italiana di tiro con la balestra, il sindaco Flavio Di Muro e il conestabile Dario Canavese che hanno così dichiarato ufficialmente aperti i giochi della balestra antica per l’anno 2024 con la disputa del XXXVII Campionato italiano Litab alla presenza dell'Amministrazione Di Muro e del consigliere regionale uscente e capolista di Fratelli d'Italia della provincia d'Imperia Veronica Russo. Il presidente nazionale ha poi letto la formula di rito, con la quale, i balestrieri sono stati invitati a gareggiare per la propria compagnia con 'buona fede e senza frode, lealmente e senza nuocere all’avversario'. La Litab ha, inoltre, consegnato un riconoscimento a Dario Canavese "per la sua saggezza e il suo instancabile impegno che sono fonte di ispirazione per tutti noi".

Il campionato è così iniziato, oggi, con la disputa di due tornei: il “Torneo dei campioni”, al quale hanno partecipato i campioni societari delle dodici compagnie, e il “Torneo dei maestri d'arme”, che ha visto la partecipazione dei dodici Maestri d’Arme. Mauro Tolomei della compagnia San Paolino di Lucca, che ha vinto il “Torneo dei maestri d'arme”, è stato premiato con la 'Coppa Memorial Domenico Lippolis', messa in palio dalla Compagnia Balestrieri di Ventimiglia, dal consigliere della Cumpagnia d’i Ventemigliusi Gaspare Caramello. Bernardo D'Ambrosio della compagnia Chioggia, che si è aggiudicato il “Torneo dei campioni”, invece, ha ricevuto il 'Trofeo provincia di Imperia', che gli è stato consegnato dal consigliere provinciale e consigliere comunale Gabriele Amarella.

"Desidero ringraziare chi si è prodigato per organizzare questa manifestazione, in particolar modo Dario Canavese e tutta la sua squadra" - afferma il consigliere provinciale e consigliere comunale Gabriele Amarella - "Sono felice di essere qui e portare i saluti del presidente Claudio Scajola e di tutta l'amministrazione provinciale. Eventi, come questo, sono fondamentali perché contribuiscono a portare avanti le tradizioni e la cultura storica della comunità".

La manifestazione proseguirà domani, domenica 6 ottobre. Al mattino sono previste le prove di tiro alle quali parteciperanno circa duecento balestrieri per prendere confidenza con il campo di tiro. Nel pomeriggio, invece, le dodici compagnie sfileranno al corteo storico, che vedrà la partecipazione di circa 500 persone tra i balestrieri, tamburini, musici e figuranti in costumi d’epoca, che attraverserà via Chiappori, via Vittorio Veneto, via Milite Ignoto (accanto ai giardini pubblici), la passeggiata Oberdan per poi confluire nel piazzale dell'ex Gil dove andrà in scena uno spettacolo che prevede l’esibizione della rappresentativa comunale degli sbandieratori e dei musici del libero comune marinaro.

Avrà poi inizio il torneo a squadre per l'aggiudicazione del 'Trofeo Città di Ventimiglia' su bersaglio piatto, come avviene nei poligoni di tiro, dove si cimenteranno i 144 balestrieri delle dodici città impegnate nel campionato. A seguire vi sarà il torneo per aggiudicarsi il 'Trofeo Regione Liguria', che vedrà i balestrieri impegnati nella tenzone più spettacolare del campionato, quella del tiro di tutti i 144 balestrieri su di un solo bersaglio, il famoso 'tasso o corniolo' dal diametro di 17 cm. Alla conclusione vi saranno le premiazioni che saranno precedute dalla consegna, da parte della signora Graziella Baduino, della 'Coppa Memorial Luigino Maccario' al balestriere più giovane del campionato. Seguirà la premiazione della compagnia vincitrice del torneo a squadre con il 'Trofeo Città di Ventimiglia' da parte del sindaco Flavio Di Muro e quella del vincitore del torneo individuale con il 'Trofeo Regione Liguria' che sarà consegnato dall’assessore regionale Marco Scajola.