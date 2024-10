In attesa del Giubileo 2025, a Vallecrosia inizia la 'Missione popolare': santa messa a San Rocco (Foto)

Momenti di fede e fraternità interparrocchiali verranno proposti fino al 20 ottobre nei comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo. Le parrocchie della val Verbone organizzano, infatti, una 'Missione popolare' sul territorio in attesa del Giubileo. Il primo appuntamento sarà domani, venerdì 4 ottobre, alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Rocco con la celebrazione della santa messa presieduta da Monsignor Calogero Marino, vescovo di Savona-Noli.

"In occasione della Festa di San Francesco, patrono d’Italia vi sarà la meditazione del vescovo Calogero Marino su 'San Francesco, testimone di fede e di speranza per la chiesa e il mondo'" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "Una riflessione, quindi, sulla pace e sulla speranza".

"Tutti quanti siamo chiamati a essere testimoni di speranza, soprattutto, in questo tempo di missione sul territorio" - dice don Rito - "Le autorità civili, militari, le associazioni e tutta la popolazione sono invitati a prendere parte a un momento importante per pregare per la pace nel mondo e per l'Italia. Sarà un modo per cercare di essere un segno visibile di speranza".