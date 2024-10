Povertà nel territorio, a Vallecrosia una raccolta straordinaria di generi alimentari (Foto)

Una raccolta straordinaria di generi alimentari destinata ai poveri del territorio è stata organizzata dalle parrocchie San Rocco e Maria Ausiliatrice sabato scorso presso i supermercati di Vallecrosia. L'iniziativa solidale verrà riproposta anche oggi, lunedì 14 ottobre, all'Eurospin e al Despar.

I prodotti raccolti saranno poi destinati alla Caritas. "Nel percorso della missione popolare vogliamo incontrare le persone e sensibilizzarle sulla povertà presente sul territorio" - dice don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco - "Sabato la parrocchia di San Rocco era presente presso il supermercato Conad mentre la parrocchia di Don Bosco presso il Despar di via Don Bosco. Lunedì saremo invece all'Eurospin e al Despar. Si potranno donare riso, tonno, caffé, pasta corta, olio di oliva, olio di semi e legumi in scatola".

"Un'occasione anche per invitare le persone a un momento di riflessione: l'incontro pubblico sulle povertà nel territorio che si terrà alle 20.45 del 14 ottobre nella sala polivalente di Vallecrosia" - afferma don Rito - "Si potranno ascoltare testimonianza del mondo del volontariato. Verranno, inoltre, illustrate tutte le attività già svolte dalle parrocchie e dagli assistenti sociali d i Vallecrosia".