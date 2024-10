In attesa del Giubileo 2025, Vallecrosia festeggia San Francesco e dà il via alla 'Missione popolare' (Foto e video)

Vallecrosia festeggia San Francesco, patrono d’Italia, e dà il via alla 'Missione popolare' che vede coinvolte le parrocchie della val Verbone in momenti di fede e fraternità interparrocchiali fino al 20 ottobre.

Le comunità di Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo si sono, infatti, riunite in serata nella parrocchia di San Rocco per iniziare insieme il cammino spirituale e di fede in attesa del Giubileo 2025. Alla celebrazione della santa messa, presieduta da Monsignor Calogero Marino, vescovo di Savona-Noli, che ha fatto anche una riflessione su 'San Francesco, testimone di fede e di speranza per la chiesa e il mondo', e dai parroci delle parrocchie dei paesi della val Verbone, erano presenti pure il consigliere regionale uscente e capolista di Fratelli d'Italia della provincia d'Imperia Veronica Russo, autorità civili, militari, la polizia locale e diverse associazioni del territorio.

Alla fine della funzione religiosa e dopo aver recitato la preghiera per la pace di San Francesco, il vescovo Marino ha, inoltre, consegnato un pensiero, una tavola in legno che raffigura il simbolo del giubileo, al sindaco di Vallecrosia e candidato alla carica di consigliere regionale Armando Biasi, presente insieme al vicesindaco Marilena Piardi, all'assessore Patrizia Biancheri e ai consiglieri comunali Enrico Amalberto e Fabio Perri; al sindaco di San Biagio della Cima Simone Rotolo; al sindaco di Soldano Antonio Fimmanò; al sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi; ai carabinieri di Vallecrosia; ai carabinieri di Perinaldo; agli alpini; alla Ponente emergenza protezione civile odv di Vallecrosia; alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia; al coro Troubar Clair e ai parroci delle parrocchie della val Verbone (don Rito, don Karim, don Emilio e don Rosario). Al vescovo di Savona-Noli, Calogero Marino, è stata, invece, consegnata una tavola in legno con un'immagine che raffigura pellegrini in cammino verso il Giubileo.