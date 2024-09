In attesa del Giubileo 2025, missione popolare nelle parrocchie della val Verbone (Foto)

Momenti di fede e fraternità interparrocchiali verranno proposti fino al 20 ottobre nei comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo. Le parrocchie della val Verbone organizzano, infatti, una 'Missione popolare' in attesa del Giubileo.

Una santa messa, che verrà celebrata venerdì 4 ottobre alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia, aprirà solennemente la missione popolare sul territorio. "Si tratta di un momento importante perché è la Festa di San Francesco, patrono d’Italia" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "Un'occasione per celebrare il rapporto vitale fra la chiesa e la comunità civile. La santa messa sarà presieduta da Monsignor Calogero Marino, vescovo di Savona Noli, che ci regalerà una sua riflessione sul tema 'San Francesco, segno di pace e di speranza per la chiesa e il mondo'. Sono invitati le autorità civili, militari, le associazioni e tutta la popolazione per fare una riflessione profonda sulla pace e sulla speranza".

Domenica 6 ottobre alle 18, invece, sarà celebrata a San Biagio della Cima una santa messa con gli operatori della pastorale, catechisti, ministri dell'Eucarestia, educatori e cori per l'affidamento alla Vergine Santissima. Presiederà don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia.

Lunedì 7 ottobre alle 21 vi sarà la festa della Madonna del Santo Rosario. A Vallecrosia verrà, infatti, recitato il santo rosario nei giardini Falcone-Borsellino in via C. Colombo.

Sabato 12 ottobre alle 21 andrà in scena il recital 'Ritornando' sul sagrato della chiesa di Maria Ausiliatrice. Sono invitati specialmente giovani e famiglie.

Venerdì 18 ottobre alle 15.30 a Casa Rachele si terranno la santa messa e l'unzione dei malati. Sono invitati a partecipare tutti gli ammalati. Venerdì 18 ottobre, inoltre, alle 21 a San Rocco vi sarà la Lectio Divina con Monsignor Antonio Suetta, vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo.

Sabato 19 ottobre alle 21 al Palazzo del Parco a Bordighera andrà in scena uno spettacolo-testimonianza proposto dai focolarini, un viaggio musicale nelle periferie dell'esistenza che avrà come tema gli esclusi. Sabato 19 ottobre, inoltre, sono previsti un ritiro guidato dai religiosi e le confessioni dalle 9.30 alle 12 nella chiesa di Terrasanta a Bordighera. Alle 9.30 vi sarà ora media, alle 9.45 meditazione, alle 10.30 esposizione del SS e confessioni e alle 12 benedizione del Santissimo e congedo.

Ogni parrocchia della val Verbone propone, inoltre, altre importanti iniziative sulla missione. A Perinaldo la missione è iniziata domenica scorsa con santa messa e santa Giusta celebrata da don Filippo Uke. Oggi, il 24 settembre, alle 15.30, invece, una santa messa sarà celebrata alla casa di riposo.

A Soldano venerdì prossimo, il 27 settembre, alle 17, verrà organizzato un incontro con i genitori e i ragazzi del catechismo.

A Vallecrosia Alta domenica prossima, il 29 settembre, alle 10, è prevista una santa messa di apertura della missione ad gentes.

A San Biagio della Cima domenica prossima, il 29 settembre, alle 10, la messa solenne di apertura ad gentes sarà nella chiesa di San Biagio al cimitero. Sabato 5 ottobre alle 17 vi saranno l'adorazione eucaristica per la missione, il vespro, il santo rosario e la santa messa. Domenica 6 ottobre alle 18 don Karim presiederà la santa messa di chiusura della missione con gli operatori pastorali delle altre parrocchie.

La parrocchia di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia propone il 2 ottobre alle 8 la santa messa nella chiesetta Angeli Custodi. Dal 6 al 13 ottobre ogni giorno vi saranno sante messe curate con un pensiero, confessioni e visita ai malati. Dal 6 all'11 ottobre ogni giorno vi sarà il rosario alle 17.30 e alle 21 in un posto diverso del quartiere: Rattaconigli, giardino Falcone e Borsellino, Garibbe, Angeli Custodi, via Don Bosco, piazzale della scuola Rodari. Dal 7 al 12 ottobre vi saranno il buongiorno e la buona sera al Cfp e all'oratorio. Dal 7 all'11 ottobre dalle 21.30 alle 22.30 vi saranno adorazioni e confessioni in cappella mentre il 10 ottobre l'adorazione sarà alle 17. Il 12 ottobre alle 18 verrà celebrata la santa messa con ceste della carità e a seguire, alle 19, verrà proposta una cena comunitaria. Alle 21, invece, sulla scalinata della chiesa andrà in scena un recital. Infine, il 19 ottobre dalle 15 alle 19 inizierà l'anno oratoriano.

La missione nella parrocchia di San Rocco a Vallecrosia inizierà domenica 13 ottobre alle 10 con l'apertura ufficiale, segni e testimonianza. Lunedì 14 ottobre alle 20.45 presso la sala polivalente verrà proposto in incontro pubblico per fare una riflessione sulle povertà locali. Giovedì 17 ottobre dalle 16 alle 19 a San Rocco vi saranno l'adorazione e le confessioni. Venerdì 18 ottobre alle 15.30 a Casa Rachele si terranno la santa messa e l'unzione dei malati. Venerdì 18 ottobre, inoltre, alle 21 a San Rocco vi sarà la Lectio Divina con Monsignor Antonio Suetta, vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo. Domenica 20 ottobre alle 10 verrà celebrata la santa messa di fine missione e pranzo per le persone sole a cui sono invitati tutti i sacerdoti mentre alle 14.30 andrà in scena la castagnata nel campetto con giochi e musica. Da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre la santa messa delle 18 sarà animata dai bambini e dalle famiglie del catechismo. Infine, verrà organizzata una raccolta alimentare per i poveri del territorio sabato 12 e lunedì 14 ottobre presso i supermercati della città: Conad, Mercatò, Eurospin e Despar. I prodotti raccolti saranno, infatti, destinati alla Caritas.