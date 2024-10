Vallecrosia, la 'Missione popolare' prosegue con la festa della Madonna del Rosario (Foto)

A Vallecrosia la 'Missione popolare' sul territorio in attesa del Giubileo, che coinvolge le parrocchie della val Verbone, prosegue domani, lunedì 7 ottobre, alle 21 con la festa della Madonna del Rosario.

Per l'occasione il santo rosario verrà recitato nei giardini Falcone-Borsellino in via C. Colombo a Vallecrosia. In caso di pioggia, invece, si terrà nella chiesa di Maria Ausiliatrice. "Alla sera tutta la popolazione della val Verbone si incontrerà per un momento di preghiera per la pace" - dice don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "Chiederemo alla Madonna di accompagnarci".

Momenti di fede e fraternità interparrocchiali verranno, infatti, proposti fino al 20 ottobre nei comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo.