Ventimiglia, vegetazione e rifiuti nel fiume Roya: prosegue la pulizia (Foto e video)

Troppi rifiuti e vegetazione nel Roya. Prosegue la pulizia dell'alveo del fiume a Ventimiglia.

I lavori, iniziati ad agosto nella zona di via Trossarelli, ora sono giunti quasi all'ex passerella. Nella giornata odierna una ruspa è intervenuta per ripulire l'area della sponda destra dell'alveo. La pulizia della vegetazione riguarderà, in totale, circa 26.000 metri quadri dell’alveo del fiume Roya.

Un intervento messo in atto dal Comune con delibera di Giunta, a seguito di un lungo iter che ha coinvolto gli enti sovracomunali, e grazie anche all’interessamento del consigliere provinciale Gabriele Amarella che ha seguito l’iter per le autorizzazioni.