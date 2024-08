Ventimiglia, vegetazione e rifiuti nel fiume Roya: al via la pulizia (Foto)

Troppi rifiuti e vegetazione nel Roya. E' stata approvata la pulizia dell'alveo del fiume a Ventimiglia. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

I lavori sono già iniziati nella zona di via Trossarelli. "Con delibera di Giunta, a seguito di un lungo iter che ha coinvolto gli enti sovracomunali, e grazie all’interessamento del consigliere provinciale Gabriele Amarella che ha seguito l’iter per le autorizzazioni, abbiamo approvato la pulizia della vegetazione per circa 26.000 metri quadri dell’alveo del fiume Roya" - fa sapere il primo cittadino.

Domani inizierà un intervento di pulizia lungo la sponda del fiume. "I lavori sono già iniziati nella zona di via Trossarelli e continueranno nel mese di settembre" - sottolinea Di Muro - "Domani inizieranno, inoltre, le operazioni di pulizia da arbusti e spazzatura, nel tratto di sponda del fiume compreso tra l'ex passerella e la barra fociva".