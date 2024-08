Ventimiglia, al via la pulizia del Roya. Scullino: "Risolvere anche il problema dei liquami nel fiume" (Foto)

"Finalmente, dopo le mie numerose segnalazioni, è cominciata la pulizia del lato sinistro del fiume Roya, che era uno spettacolo indecente" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino commentando l'annuncio del sindaco Flavio Di Muro sulla pulizia della vegetazione dell’alveo del fiume Roya.

E', infatti, iniziato oggi un intervento di pulizia, da arbusti e spazzatura, lungo la sponda del fiume. "Considerato che è stata annunciata la pulizia del Roya è particolarmente importante pulire anche la sponda destra " - sottolinea Scullino - "e mettere in sicurezza il troppopieno della condotta fognaria che danneggia la balneabilità dell’acqua che si riversa nel mare".

"Un vecchio intervento non ancora risolto da Rivieracqua" - afferma Scullino - "Adesso bisogna attivarli per risolvere il datato problema dello scarico libero del troppopieno della fognatura visto che oggi i liquami finiscono direttamente nel fiume arrivando così in mare. Si rischia, perciò, il divieto di balneazione".