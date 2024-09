Sanremo, ecco la mappa delle multe: via Martiri la più colpita, seguono via Montà e salita San Bernardo

Sanremo si conferma una città attenta al rispetto delle regole stradali, con un aumento delle sanzioni distribuite su tutto il territorio (nel 2024 si supererà la cifra di 1400 multe), in particolare nelle vie centrali. Nei primi posti della classifica delle strade più "calde" spicca via Martiri, che si attesta come l'area con il maggior numero di multe registrate. La strada, collocata in una zona di grande afflusso, sembra essere al centro delle operazioni di controllo della Polizia Locale.

Subito dopo via Martiri, altre due arterie risultano particolarmente colpite dalle sanzioni: via Montà e salita San Bernardo, entrambe molto frequentate e soggette a verifiche continue. Queste vie, per la loro posizione e l'alto traffico, sono tra le principali nella speciale classifica. Ma non solo: anche altre zone del centro cittadino sono sotto la lente di ingrandimento. Via Roma, una delle principali strade della città, insieme a via Matteotti e via Goethe, completa la lista delle vie in cui le sanzioni sono più frequenti. I controlli si concentrano dunque in aree strategiche, dove l'alta affluenza di veicoli e pedoni rende necessario un monitoraggio costante.

L'attenzione della Polizia Locale è rivolta soprattutto al rispetto delle norme di parcheggio, alla sicurezza stradale e alla corretta gestione dei rifiuti. L’obiettivo è migliorare la vivibilità del centro urbano, riducendo i comportamenti scorretti alla guida e garantendo maggiore ordine sulle strade di Sanremo.

In sintesi, la mappa delle multe a Sanremo traccia una concentrazione di sanzioni nelle vie principali della città, con via Martiri a guidare la classifica, seguita da via Montà e salita San Bernardo. Un’azione di controllo che coinvolge tutto il centro, ma che punta a una maggiore sicurezza per cittadini e turisti.