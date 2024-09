Sanremo: triplicato il numero delle multe della Polizia Locale per la raccolta dei rifiuti durante l'estate

Durante l'estate, la città di Sanremo ha visto un notevole aumento nel numero di multe conferite dalla polizia locale per violazioni relative alla raccolta rifiuti. Il mese di agosto ha registrato un impressionante aumento delle sanzioni, con 150 multe emesse rispetto alle 50 del mese di giugno, triplicando così il numero delle infrazioni.

Questo incremento si spiega con l'aumento esponenziale della popolazione sul territorio durante i mesi estivi, quando Sanremo diventa una delle destinazioni preferite per le vacanze (ad agosto oltre 600mila presente, ndr). Questo afflusso di cittadini e turisti porta inevitabilmente a una maggiore produzione di rifiuti e, di conseguenza, a un aumento delle infrazioni legate alla loro gestione.

La polizia locale ha intensificato i controlli nel periodo estivo, al fine di garantire il rispetto delle normative sulla raccolta rifiuti, essenziale per mantenere la città pulita e ordinata. Con questa tendenza, è probabile che il numero totale di multe per il 2024 superi le 1400, segnando un incremento rispetto agli anni precedenti. Questo dato riflette non solo l'incremento della popolazione durante l'estate, ma anche un rafforzamento delle politiche di controllo e di sensibilizzazione sull'importanza di una corretta gestione dei rifiuti.