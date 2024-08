Estate a Sanremo: bilancio positivo per la polizia locale, Asconio "Controlli a tutto campo e senza sosta"

L’estate sta finendo e, mentre i gabbiani arrivano in città, per il comando della polizia locale di Sanremo è tempo di primi bilanci. Per gli agenti di via Giusti è stata un'estate impegnativa, con il picco massimo registrato nel mese di agosto, come dimostrano le 600mila persone che si sono aggirate tra le vie del centro e nei locali sul Lungomare.

Comandante Fulvio Asconio, agosto è ormai terminato, possiamo tracciare un primo bilancio su questa stagione estiva? "Per noi è stata un'estate positiva ma caratterizzata da un grande impegno. Durante la stagione estiva, c’è sempre un maggior bisogno di sicurezza. I veicoli raddoppiano, aumentano le persone e, di conseguenza, i rischi di incidenti e altri tipi di interventi".

Possiamo allora parlare di numeri? Quante presenze ci sono state a Sanremo ad agosto, considerando che giugno e luglio sono stati condizionati dal maltempo? "È difficile fornire un numero preciso. Molto probabilmente abbiamo superato le 600mila presenze, forse anche qualcosa in più. Solo nella settimana di Ferragosto ci sono stati 346.252 veicoli: se consideriamo che ogni auto contiene almeno due persone, il conto è presto fatto. Si tratta di numeri significativi. Per fare un confronto, abbiamo analizzato una settimana del mese di febbraio, chiaramente lontana dal periodo del Festival di Sanremo: i veicoli in città furono 193.061".

Questo spiega la grande presenza di forze dell'ordine sul territorio: dalla polizia locale a quella di Stato, passando per l'esercito: "Questa è stata una delle prime richieste del sindaco Alessandro Mager, dopo aver istituito un tavolo tecnico di cui anch'io faccio parte. La richiesta a Questura e Prefettura nasce dalla volontà di garantire sicurezza a tutti i nostri cittadini e turisti, sotto ogni aspetto. Per questo motivo, eravamo presenti un po' ovunque: abbiamo presidiato locali con musica all'aperto, effettuato controlli sul territorio e monitorato le emissioni sonore".

Con un maggior afflusso turistico, la vostra presenza è aumentata e, di conseguenza, sono cresciuti anche i numeri degli interventi? "Assolutamente. Le faccio un esempio. Nei giorni di mercato, al martedì e al sabato, le rimozioni delle auto sono aumentate: parliamo di almeno 20 auto rimosse, circa il doppio rispetto al passato".

Con circa 346mila veicoli in città, immagino che siano aumentati anche gli incidenti stradali: "Sì, non abbiamo ancora il dato totale del 2024, ma la sensazione è che supereremo il 2023. Solo ad agosto ci sono stati 64 incidenti con 34 persone rimaste ferite. Ad aprile, mese utilizzato come riferimento, ne abbiamo registrati 54. Oltre agli incidenti tra veicoli, sono aumentati anche gli investimenti di pedoni: ne abbiamo avuti 6, sempre ad agosto, tutti nelle vie centrali di Sanremo".

Torniamo ai numeri. Durante la stagione estiva vi abbiamo visti nelle arterie principali della città per effettuare controlli stradali. Come è andata? "È stato un lavoro significativo. Ci siamo concentrati sulla guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. Abbiamo iniziato a luglio, ma è stato ad agosto che abbiamo intensificato la nostra presenza sulle strade, dalle 20:30 fino alle 2 del mattino. Da piazza Cesare Battisti a via Martiri, passando per Rondò Garibaldi, una decina di agenti sono stati incaricati di eseguire controlli su auto e moto. Vorrei ringraziarli per l'impegno e il sacrificio".

Quanti veicoli sono stati controllati? "Circa 270. Abbiamo riscontrato numerosi conducenti che guidavano senza revisione, senza assicurazione, con la patente revocata o senza nemmeno averla conseguita. Abbiamo emesso 12 sanzioni per veicoli senza revisione, 6 per patente scaduta, 7 per mancanza di assicurazione, 12 per omesso uso delle cinture di sicurezza, 6 per guida con il cellulare e 11 per motorini con rumori molesti".

Per quanto riguarda le auto in divieto di sosta? "Ci sono state diverse sanzioni: ben 3840 ad agosto, mentre ad aprile erano 2928".

Comandante Asconio, l'ultima domanda, poi la lasciamo al suo lavoro. Abbiamo accennato poco fa al cambio di amministrazione comunale e alle novità arrivate da Palazzo Bellevue. Qual è il suo rapporto con il sindaco Mager? "Assolutamente positivo. Noto in lui grande attenzione anche per i dettagli, e questo ci fa molto piacere. Ad esempio, la bottiglietta per le deiezioni canine è stata un'iniziativa sua, e devo dire che iniziamo a vedere i primi miglioramenti. Credo che la sanzione non sia la soluzione a tutti i problemi: le persone vanno educate, e questi passaggi sono necessari per raggiungere determinati obiettivi".