Ventimiglia, il pianista e compositore Massimiliano Greco live a Cala del Forte (Foto)

"L'iniziativa godrà dell'esibizione del rinomato pianista e compositore, il maestro Massimiliano Greco , figura di fama mondiale nel campo della musica classica e del balletto" - fa sapere l' associazione Proponente parlando dell'evento che vede come partner Beauty House di Bordighera - "Il tutto sarà accompagnato da performance di danza e interventi di personalità di spicco come Luca Galtieri, rinomato produttore televisivo e corrispondente di Striscia la Notizia" .

"La serata inizierà alle 20:30" - svela l'associazione Proponente - "Gli ospiti saranno accolti in un'area interviste, dove potranno condividere le loro aspettative e incontrare le personalità presenti. Alle 21, Luca Galtieri e Marco Carena daranno il via alla serata con una presentazione vivace e coinvolgente, preparando il pubblico all'esperienza musicale. Alle 21:30 vi sarà l'esibizione al pianoforte del maestro Massimiliano Greco, che incanterà il pubblico con le sue composizioni uniche. Alle 21:45, la serata raggiungerà l'apice con l'esecuzione di 'Lettera a Giulia', accompagnata da una coreografia emozionante della scuola Centro Studio Danza di Ventimiglia. Alle 22 è previsto un firma copie mentre alle 22:30 inizierà l'after party presso La Joya Temporary Bistrot".