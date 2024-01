Ventimiglia, il pianista Massimiliano Greco compone una musica dedicata a Giulia Cecchettin

Il maestro ha composto una musica con la quale è riuscito ad esprimere le sensazioni suscitate dal tragico femminicidio. "È stato per me un onore ricevere la richiesta di comporre una musica dedicata a Giulia Cecchettin " - racconta Massimiliano Greco - "L'ho composta di getto, in maniera un po' impulsiva , l'unico obiettivo che avevo era quello di scrivere la melodia per me 'più bella e più giusta' per esprimere il turbine di sensazioni che mi hanno profondamente segnato in questa tragedia".

La sua musica verrà utilizzata per una coreografia. "Adesso su questa musica si sta creando una coreografia che non vedo l'ora di vedere" - fa sapere il maestro - "Grazie a Monia Masiero, insegnante di Giulia e di Elena, per aver pensato a me e alla mia musica. Ma non ci sarà musica capace di produrre la stessa dolcezza dello sguardo di Giulia che ho potuto vedere in tante foto. È un'impresa più grande di me. In ogni caso spero che quello che ho scritto possa avere un effetto positivo su tutti quelli che l'ascolteranno e vedranno la coreografia".