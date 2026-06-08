Ventimiglia, sopralluogo di Di Muro e Gemme a Ponte San Ludovico: avanti i lavori dopo la riapertura dell’Aurelia

Sopralluogo congiunto sabato mattina presso il cantiere di Ponte San Ludovico per il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, e l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che hanno verificato lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione dell’area di confine e degli interventi di messa in sicurezza delle gallerie della SS1 "Via Aurelia", dopo la recente riapertura del tratto ai Balzi Rossi. Nel corso della visita è stato fatto il punto sui lavori che interessano uno dei principali collegamenti tra Italia e Francia, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della viabilità e valorizzare l’intera area di confine.

«Mi ha fatto molto piacere la visita dell'amico e amministratore delegato di Anas, dottor Claudio Andrea Gemme, sul cantiere di Ponte San Ludovico, dove proseguono i lavori di Anas e dell'Amministrazione comunale per riqualificare questa importante via di transito trasformandola in una vera e propria piazza», ha dichiarato il sindaco Di Muro. Il primo cittadino ha quindi sottolineato l’importanza della collaborazione tra Comune e Anas, ricordando il risultato ottenuto con la riapertura anticipata della Strada Statale 1 ai Balzi Rossi in entrambe le direzioni. «Grazie all'efficacia dell'azione di Anas e delle imprese coinvolte, con maestranze che hanno lavorato giorno e notte e anche nei festivi, è stata data un'immagine di serietà, concretezza, competenza e affidabilità», ha aggiunto. Di Muro ha evidenziato come la riapertura abbia portato benefici concreti a residenti, turisti e lavoratori frontalieri, sottolineando il sostegno ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. «Questa è la dimostrazione concreta che, quando la filiera istituzionale lavora insieme, tralasciando polemiche pretestuose, i risultati arrivano», ha affermato.

L’intervento complessivo supera i 10,7 milioni di euro ed è finalizzato alla messa in sicurezza del territorio e all’ammodernamento della rete viaria cittadina. «Qualche disagio era inevitabile, ma necessario per consegnare alla città una rete viaria moderna, sicura e adeguata alle ambizioni di una Ventimiglia che punta ad essere sempre più attrattiva e internazionale», ha concluso il sindaco. Soddisfazione è stata espressa anche dall’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che ha rimarcato il valore della collaborazione istituzionale. «Con il sindaco Di Muro e con l’Amministrazione comunale abbiamo costruito una sinergia importante che ci ha consentito di realizzare quest’opera in tempi rapidi. Si tratta di un intervento che resterà nella storia e del quale possiamo essere fieri», ha dichiarato.

Gemme ha infine rivolto un ringraziamento alle maestranze, ai tecnici di Anas e alle imprese coinvolte nei lavori, sottolineando come «le collaborazioni concrete con le istituzioni locali, come questa con il Comune di Ventimiglia, garantiscono efficienza, operatività e risposte immediate al territorio».