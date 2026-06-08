Camporosso, gesto solidale: la carrozzeria De Maria dona la verniciatura del nuovo mezzo di Ambulanze Veterinarie Odv

Gesto solidale a Camporosso. La carrozzeria De Maria dona la verniciatura del nuovo mezzo di soccorso per animali e fauna selvatica di Ambulanze Veterinarie Odv.
Un gesto concreto di solidarietà a sostegno dell'associazione impegnata ogni giorno nel soccorso degli animali in difficoltà sul territorio provinciale. "La carrozzeria De Maria ha scelto di sostenere concretamente l’attività di Ambulanze Veterinarie ODV, offrendo gratuitamente la verniciatura di un mezzo destinato al soccorso degli animali e al recupero della fauna selvatica" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv - "Il veicolo, recentemente sistemato e reso nuovamente operativo, sarà impiegato dall’associazione per interventi sul territorio a favore di animali di proprietà in stato di necessità e per il recupero di animali selvatici feriti o in difficoltà. Un contributo importante, che dimostra ancora una volta quanto la collaborazione tra realtà locali, imprese e volontariato possa fare la differenza. Grazie a gesti come questo, possiamo continuare a rafforzare il servizio garantendo mezzi sempre più adeguati, riconoscibili e pronti a intervenire in caso di emergenza".
Ambulanze Veterinarie Odv è attiva da anni nella provincia di Imperia per interventi rivolti sia agli animali domestici sia alla fauna selvatica grazie all’impegno dei propri volontari e al supporto delle amministrazioni, dei cittadini e delle attività del territorio. "Vogliamo ringraziare pubblicamente la carrozzeria De Maria per la grande disponibilità e sensibilità dimostrata" - dichiara Ambulanze Veterinarie Odv - "La verniciatura gratuita di questo mezzo rappresenta per noi un aiuto concreto e prezioso. Ogni intervento di manutenzione, ogni miglioria e ogni contributo ricevuto ci permettono di essere più presenti ed efficienti sul territorio, a tutela degli animali e della comunità. Il nuovo mezzo sarà, quindi, parte integrante del servizio di soccorso veterinario e recupero fauna, contribuendo a rendere più capillare e tempestiva la risposta alle segnalazioni di animali feriti, incidentati o in stato di necessità. Un ringraziamento speciale va dunque alla carrozzeria De Maria, esempio virtuoso di impresa locale vicina al territorio e sensibile al benessere degli animali".