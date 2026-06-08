Camporosso, gesto solidale: la carrozzeria De Maria dona la verniciatura del nuovo mezzo di Ambulanze Veterinarie Odv

Un gesto concreto di solidarietà a sostegno dell'associazione impegnata ogni giorno nel soccorso degli animali in difficoltà sul territorio provinciale . "La carrozzeria De Maria ha scelto di sostenere concretamente l’attività di Ambulanze Veterinarie ODV, offrendo gratuitamente la verniciatura di un mezzo destinato al soccorso degli animali e al recupero della fauna selvatica" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv - "Il veicolo, recentemente sistemato e reso nuovamente operativo, sarà impiegato dall’associazione per interventi sul territorio a favore di animali di proprietà in stato di necessità e per il recupero di animali selvatici feriti o in difficoltà. Un contributo importante, che dimostra ancora una volta quanto la collaborazione tra realtà locali, imprese e volontariato possa fare la differenza. Grazie a gesti come questo, possiamo continuare a rafforzare il servizio garantendo mezzi sempre più adeguati, riconoscibili e pronti a intervenire in caso di emergenza".

Ambulanze Veterinarie Odv è attiva da anni nella provincia di Imperia per interventi rivolti sia agli animali domestici sia alla fauna selvatica grazie all’impegno dei propri volontari e al supporto delle amministrazioni, dei cittadini e delle attività del territorio. "Vogliamo ringraziare pubblicamente la carrozzeria De Maria per la grande disponibilità e sensibilità dimostrata" - dichiara Ambulanze Veterinarie Odv - "La verniciatura gratuita di questo mezzo rappresenta per noi un aiuto concreto e prezioso. Ogni intervento di manutenzione, ogni miglioria e ogni contributo ricevuto ci permettono di essere più presenti ed efficienti sul territorio, a tutela degli animali e della comunità. Il nuovo mezzo sarà, quindi, parte integrante del servizio di soccorso veterinario e recupero fauna, contribuendo a rendere più capillare e tempestiva la risposta alle segnalazioni di animali feriti, incidentati o in stato di necessità. Un ringraziamento speciale va dunque alla carrozzeria De Maria, esempio virtuoso di impresa locale vicina al territorio e sensibile al benessere degli animali".