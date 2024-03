Ventimiglia, festa della donna: è uscita la "Lettera a Giulia" del pianista Massimiliano Greco

In occasione della festa della donna, oggi, è uscita la "Lettera a Giulia" del maestro Massimiliano Greco, che rientra nel nuovo album "Escape".

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme streaming, musicali e social. “Per me è stato un onore ricevere la richiesta di comporre una musica dedicata a Giulia Cecchettin" - dice il maestro Massimiliano Greco - "L'ho composta di getto, in maniera un po' impulsiva, l'unico obiettivo che avevo era quello di scrivere la melodia per me 'bella e giusta' per esprimere un turbine di sensazioni che mi hanno profondamente segnato in questa tragedia".