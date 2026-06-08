Patente di Smartphone agli studenti del Pastonchi: un passo concreto contro cyberbullismo e rischi del web

Un importante traguardo nel percorso di educazione digitale dei più giovani è stato celebrato oggi al Teatro Beckett di San Lorenzo al Mare, dove gli alunni delle classi prima e seconda della Scuola Secondaria del plesso locale dell’Istituto Comprensivo “Pastonchi” hanno ricevuto ufficialmente la loro “Patente di Smartphone”. La cerimonia ha rappresentato il momento conclusivo di un progetto didattico e formativo finalizzato a promuovere un utilizzo consapevole, responsabile e sicuro dei dispositivi mobili e della rete, con particolare attenzione alla prevenzione del cyberbullismo e dei pericoli che si nascondono online.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di un qualificato tavolo istituzionale, a testimonianza dell’attenzione che istituzioni e comunità riservano alla tutela dei minori nel mondo digitale. A fare gli onori di casa è stata la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Pastonchi”, Paola Baroni, insieme alle docenti Adele Gazzano e Silvia Panebianco. Presenti anche i rappresentanti dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Imperia, con Maura Nuovo, della Prefettura di Imperia, con Alessia Alberti, e della Polizia Postale di Imperia – Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, rappresentata dal responsabile Ivano Rebella. Per il Comune di San Lorenzo al Mare ha partecipato la professoressa Cinzia Balestra, mentre per i Comuni di Cipressa e Civezza erano presenti rispettivamente l’assessore Simone Oneglio e la vicesindaco Cristina D’Agostini.

Nel corso degli interventi è stato ribadito il valore della sinergia tra scuola, famiglie e istituzioni, elemento fondamentale per accompagnare i ragazzi nell’utilizzo corretto delle nuove tecnologie. Le autorità hanno inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza di conoscere e rispettare le regole della navigazione online, per prevenire fenomeni come truffe informatiche, furti d’identità e comportamenti riconducibili al bullismo digitale. Particolarmente significativa è stata anche la presenza di una rappresentanza di genitori. Il progetto della Patente di Smartphone, infatti, si fonda su un vero e proprio patto educativo che coinvolge non solo la scuola ma anche le famiglie, chiamate a sostenere e vigilare sul percorso di crescita digitale dei propri figli.

«Questo documento non è solo un pezzo di carta, ma il simbolo di un impegno. Lo smartphone è uno strumento potentissimo: darlo in mano ai ragazzi senza una guida sarebbe come metterli al volante di un’auto senza scuola guida. Oggi questi studenti hanno dimostrato di possedere le conoscenze necessarie per viaggiare sul web con prudenza e rispetto», hanno sottolineato le autorità presenti.

L’evento si è concluso con il momento più atteso dagli studenti: la consegna della Patente di Smartphone a ciascun alunno. Tra gli applausi dei compagni, l’orgoglio delle famiglie e la soddisfazione delle istituzioni, la cerimonia ha sancito un piccolo ma significativo passo verso una comunità sempre più attenta ai temi della cittadinanza digitale attiva e della sicurezza online.