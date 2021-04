Ventimiglia: è online “Best relaxing music compilation” la raccolta del pianista Massimiliano Greco

Ritorna ad incantare ed intrattenere il maestro, pianista e compositore, dal cuore ormai ventimigliese, Massimiliano Greco. Abbiamo già potuto apprezzare il suo talento nel brano “The Sun in my house” scritto e rivolto proprio alla città di confine e a quel sole che ne inonda meravigliosamente le strade. L’artista, che lavora all’Académie Princesse Grace di cui è pianista principale e responsabile del dipartimento musicale presso le Ballets de Montecarlo, questa volta suggerisce una compilation di musica da relax, volta dunque anche al benessere psicofisico dell’ascoltatore durante questo periodo che di stress ne trascina parecchio, come un rimorchio che portiamo sempre con noi.



Sedici tracce da ascoltare ad occhi chiusi per farsi trasportare dalle note leggere e dal fluire delle melodie che, come una carezza, restituiscono benessere e immediatamente un senso di serenità. “Best relaxing music compilation” è un regalo a chi vuole andare altrove senza fare la valigia, un dono per anime inquiete in cerca di tranquillità. Suggestioni artistiche, poetiche e dediche nella tenera struttura compositiva dalla delicatezza unica che narra favoleggiando la sottile sensibilità del musicista. Un sogno leggero ed impalpabile al contempo dalle tinte decise che disegna un prezioso itinerario di viaggio.

Per ascoltare l’album “Best relaxing music compilation” clicca QUI.