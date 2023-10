Ventimiglia, il pianista e compositore Massimiliano Greco riceve il premio "Musica e Danza 2023" (Foto)

Il famoso pianista e compositore Massimiliano Greco, che vive a Ventimiglia, ha ricevuto il premio "Musica e Danza 2023". Un riconoscimento che è il culmine della sua incredibile carriera dopo un lungo percorso di successo a cavallo tra il mondo della musica e quello della danza.

Il premio rappresenta un apprezzamento, oltre che per le sue doti straordinarie di pianista e compositore, anche per il suo contributo all'evoluzione del rapporto tra musica e danza. La sua interpretazione appassionata e coinvolgente ha, infatti, conquistato il pubblico in ogni occasione, regalando emozioni intense e una profonda connessione con la musica. "Un riconoscimento speciale per la luminosa carriera di pianista e maestro accompagnatore, attualmente Head of Music Department presso l'Académie Princesse Grace e Les Ballets de Monte-Carlo, e per la composizione di brani originali per la danza. Un artista appassionato e colto, narratore e creatore ispirato di indimenticabili note per il balletto" - è stato detto durante la premiazione.

Questo premio esclusivo viene assegnato a personalità che si sono distinte nel mondo della musica e della danza, per il loro contributo alla cultura e alla diffusione di queste arti. Ricevere questa onorificenza significa essere considerati tra i più grandi talenti del settore e testimonia l'ammirazione e il rispetto che il pubblico e i colleghi hanno per il lavoro svolto dal pianista. Il maestro si è aggiudicato questo premio anche grazie alla sua capacità di interpretare in maniera unica e coinvolgente i più grandi capolavori musicali e alla sua costante ricerca dell'eccellenza artistica. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi successi e da un impegno costante per portare avanti l'eredità della grande musica classica e per avvicinare sempre più persone a questo genere artistico.

Massimiliano Greco si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari sotto la guida del M° H. Pell. Ha studiato composizione con il M° O. De Lillo di Bari per poi perfezionarsi in pianoforte con il M. Golia e presso l’Accademia Chigiana di Siena con il M. Campanella e A. Weissemberg. Ha vinto numerosi concorsi pianistici, per esempio, ha ricevuto il I premio alla XV Rassegna Internazionale “F. Liszt” di Lucca e il I premio al Concorso Europeo di Ostuni. Ha registrato per la Rai e per Radio Vaticana. Nel 1990 ha ricevuto, presso il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali a Roma, il Diploma di Benemerenza Artistica dal Centro Internazionale C.I.A.S. – Club. Da molti anni si occupa della danza classica e contemporanea, sia come musicista che come compositore. Le sue doti al pianoforte lo hanno spinto a dedicarsi completamente al suo studio e alla sua carriera, guidato dalla determinazione e dalla dedizione. Negli anni ha affinato la sua tecnica e il suo stile interpretativo diventando un nome di riferimento nel panorama musicale internazionale. Attualmente ricopre il ruolo di Principal Pianist e Head of Music Department dell'Acadèmie Princesse Grace presso Les Ballets de Monte-Carlo.

Inoltre, Massimiliano Greco ha anche dimostrato un grande interesse e un profondo rispetto per il connubio tra la musica e la danza, collaborando con artisti famosissimi e prendendo parte a spettacoli di grande impatto emotivo. Il premio "Musica e Danza" rappresenta, quindi, la celebrazione di una carriera straordinaria e di un artista che ha saputo conquistare il pubblico con la sua virtuosità. Il maestro Greco continuerà sicuramente a lasciare il segno nel mondo della musica, ispirando e toccando il cuore di chiunque sarà fortunato ad ascoltarlo suonare: annuncia, infatti, l'imminente uscita del suo 24esimo album per il quale preferisce non svelare ancora tutti i dettagli.