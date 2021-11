Ventimiglia: album di Massimiliano Greco per il suo amico a quattro zampe che non c'è più "Charlie's Story" (Video)

Si può comporre musica dedicata ad un fedele amico? Si possono scrivere note ispirate dall'amore di un'amicizia disinteressata e pura? Certo. Si può essere mossi artisticamente per ricambiare i sentimenti e l'affetto ricevuto dal nostro compagno più vero, quello a quattro zampe? La risposta è assolutamente sì.

Ci ha pensato il Maestro Massimiliano Greco, pianista principale e responsabile del dipartimento musicale della Académie Princesse Grace presso Les Ballets de Montecarlo di Monaco. L'artista che vive a Ventimiglia, città della quale è innamorato, per la quale ha composto meravigliosi brani, e che già abbiamo conosciuto attraverso altri articoli dedicati a lui e alla sua musica.

Ora, la sua arte è stata messa al servizio del suo amico più sincero, Charlie, un piccolo grande Cavalier King: "Magnifico e infinitamente tenero - ha detto – morto pochi mesi fa”.

Il pezzo si intitola "La canzone di Charlie" e fa parte di un intero album in memoria del cagnolino dal titolo "Charlie's Story", una dedica, un ricordo, una carezza ancora a quel dolce alleato di tutti i giorni e compagno di giochi che non c'è più. Ogni pressione sulla tastiera è piena di trasporto emotivo, tutto rivolto a Charlie, alla sua storia, e al contempo a quella di tutti i cani che, da sempre, ci tengono compagnia chiedendo in cambio nient'altro che amicizia nient'altro che amore. Una musica coinvolgente, soave, un modo per dire grazie a quella creatura semplice, capace di donare tanto.