Sanremo: servizi delle forze dell'ordine in centro: controllate 260 persone e quattro multe per consumo di alcol in centro

Serie di servizi straordinari interforze, negli ultimi giorni, per incrementare l’attività di prevenzione e repressione di reati e azioni di disturbo della quiete pubblica o del pubblico decoro a Sanremo, su disposizione del Questore Lo Iacono.

I controlli sono stati attuati dagli agenti del Commissariato di Sanremo, da militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al Nucleo Ispettorato del Lavoro e alla Compagnia di Sanremo, da agenti della Polizia Locale di Sanremo e da militari dell’Esercito e della Guardia di Finanza con particolare riferimento alle zone di corso Garibaldi, Piazza Colombo, Giardini Medaglie d’oro, piazza S. Siro, via De Benedetti, via Martiri della Libertà e la stazione ferroviaria, in particolare l’area di parcheggio sotterranea interna. Le forze dell’ordine hanno controllato circa 260 persone, 13 veicoli e oltre 20 esercizi commerciali (minimarket, bar e ristoranti), dei quali sei sanzionati per violazioni amministrative e sanitarie e tre per mancata emissione dello scontrino fiscale.

Durante i controlli in piazza Colombo è stato identificato uno straniero di circa trent’anni di Ventimiglia, sul quale risultava pendente un mandato di arresto europeo ai fini estradizionali emesso dalle autorità francesi per inosservanza della normativa in materia di Immigrazione: è stato arrestato e accompagnato in carcere. Un altro straniero è stato denunciato per inosservanza sulla normativa degli stranieri e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli sono state elevate quattro sanzioni amministrative per inottemperanza al divieto di vendita per asporto e consumo di bevande alcoliche oltre le 20 come da ordinanza sindacale e sull’esercizio dell’arte di strada.