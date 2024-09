Bordighera, BeerinBo' si farà: location 'segreta' per il festival della birra (Foto)

BeerinBo' si farà. Il festival più atteso dell'anno andrà in scena a Bordighera il 6 e il 7 settembre dalle 18 alle 2.

L'edizione 2024 sarà non convenzionale rispetto a quelle passate. Innanzitutto, non sarà più ai giardini Lowe ma in una location a sorpresa. "Bordighera si prepara ad accogliere il festival più atteso dell'anno. BeerinBO' torna con un'esperienza ancora più emozionante e con una sorpresa speciale!" - fanno sapere gli organizzatori - "Quest'anno la location, che lascerà a bocca aperta i partecipanti, verrà rivelata solo il giorno dell'evento".

Per due giorni si potrà fare un viaggio sensoriale tra le migliori birre artigianali, delizie culinarie locali, piatti gourmet, abbinamenti degustazioni, cultura e spettacolo. "Saranno due serate indimenticabili all'insegna della buona compagnia, della musica dal vivo e, ovviamente, della birra migliore" - sottolineano gli organizzatori - "Una nuova edizione del Festival di birra, forma e benessere targata nessuna associazione di categoria e nessuna amministrazione comunale".