BeerinBo' aggiunge una 'h' al nome e cambia location: il festival della birra sbarca a Vallecrosia (Foto e video)

BeerinBo' aggiunge una 'h' al nome e cambia location. Il 6 e il 7 settembre, dalle 18 alle 2, andrà, infatti, in scena a Vallecrosia il festival della birra più atteso dell'anno, che solitamente veniva organizzato ai giardini Lowe di Bordighera. Gli organizzatori l'hanno svelato oggi, come promesso, mantenendo il segreto fino all'ultimo.

BeerinBoh 2024, il Festival di Resistenza Brassicola, penderà il via questa sera, il 6 settembre, nel dehor del bar Ottagono2 in piazza Erio Tripodi a Vallecrosia dove da questa mattina sono iniziati i preparativi. "Quest'anno il festival della birra più ribelle cambia rotta. BEERinBOH si sposta a Vallecrosia per una due giorni di birra artigianale e puro divertimento" - dice Diego Lupano - "Il 6 e il 7 settembre, dalle 18 alle 2, si potrà vivere un'esperienza unica tra fiumi di birra, street food d’eccellenza e musica dal vivo".

La tradizionale e attesa manifestazione bordigotta cambia così rotta. "Abbiamo un po' giocato tenendo nascosta la vera location fino all'ultimo" - afferma - "Quest'anno non è stato possibile organizzarla a Bordighera, anche per una questione legale con Confcommercio, e così abbiamo cambiato location e aggiunto un'H al nome perché quest'anno celebriamo la resistenza e lo spirito libero di chi ama la birra buona, lontano dai percorsi comuni".

Una due giorni di musica dal vivo, street food e tanta birra artigianale. "Vallecrosia ci accoglie per un evento che segnerà la storia della birra artigianale. Vi saranno però anche piatti della tradizione, abbinamenti, degustazioni, cultura e spettacolo" - svela Lupano - "Saranno due serate indimenticabili all'insegna della buona compagnia, della musica dal vivo e, ovviamente, della birra migliore. Vi saranno diversi birrifici: Birra Baladin - Piozzo (CN); Birrificio della Granda - Lagnasco (CN); Birrificio Troll - Vernante (CN); Birra Cerea - San Michele Mondovì (CN); Birrificio Alba - Guarene (CN); Az. Agr. TUM - Cavour (TO); Birra Carrù - Carrù (CN); Az. Agr. LuppOlio - Cervo (IM) e Birrificio Exuvia - Campo Ligure (GE)".