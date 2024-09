Ventimiglia, Di Muro: "Civitas chiude il bilancio in positivo"

Civitas chiude il bilancio in positivo. Lo annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"Grazie alle scelte strategiche portate avanti da questa Amministrazione il bilancio della società comunale Civitas è tornato in positivo, senza dover attecchire al bilancio comunale, quindi ai tributi versati dai cittadini" - fa sapere il primo cittadino.

"La decisione di mettere in vendita i beni inutilizzati della società, da anni inattiva, ha, infatti, permesso di far fede all’accordo preso con l’Agenzia delle Entrate per rientrare dei debiti pregressi" - sottolinea il sindaco Di Muro.