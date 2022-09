Ventimiglia: un revisore dei conti per la partecipata 'Civitas', dovrà traghettare la società alla chiusura

Il Comune di Ventimiglia ha pubblicato la ‘manifestazione di interesse’ per la nomina di un revisore legale dei conti nella società partecipata ‘Civitas srl’, che si trova in liquidazione.

Il termine di raccolta delle candidature scadrà tra 30 giorni. Il revisore dei conti sarà individuato tra persone con comprovata e speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa in relazione all’attività della società. Dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità, compatibilità e conferibilità previsti dalla legge.

I candidati dovranno essere in possesso di Laurea magistrale in materia economico-giuridica nonché qualificata e comprovata competenza professionale, documentabile tramite esperienze acquisite nello svolgimento di incarichi societari. La nomina avrà durata di tre esercizi o, se più breve, coinciderà con la conclusione della procedura liquidatoria con un compenso presumibile entro il limite i 3.500 euro annui, oltre alla cassa previdenziale e l’Iva.