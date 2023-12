La società Civitas, a seguito degli indirizzi di Giunta per la vendita degli immobili considerati non strategici dall'Amministrazione, ha messo sul mercato l’ex scuola di San Lorenzo.

L'immobile è posto in vendita nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova e come risultanti dalla perizia, con tutti i diritti, comproprietà, le servitù esistenti, anche se non indicate. Il valore di stima del bene è Euro 219.800 euro.