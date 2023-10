Ventimiglia paga per chiudere contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, Scullino: "Civitas ha beni immobili che superano la somma"

"Oggi la Civitas, in liquidazione, ha beni immobili che superano ampiamente la somma deliberata per la chiusura del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino commentando la comunicazione su Civitas annunciata, ieri sera, dal primo cittadino Flavio Di Muro durante la seduta del consiglio comunale della città di confine.

"Gli immobili sono due palestre, il palazzo Aprosio, il parcheggio di porta Piemonte, il belvedere S. Michele e altro" - sottolinea Scullino.

"Per quanto riguarda la creazione e liquidazione della Civitas non è vero che la maggioranza non c’entra" - aggiunge - "Facevano parte dell’allora amministrazione tutti i partiti di centrodestra, comprese molte delle persone sedute oggi in maggioranza, e lui era il commissario provinciale della Lega e ha approvato tutto".