'Notte blu' e 'Riviera Beer Festival' animano Vallecrosia, omaggio a Hans Zimmer con lo spettacolo piromusicale (Foto e video)

Vallecrosia fa un omaggio al compositore Hans Zimmer con lo spettacolo piromusicale andato in scena ieri sera durante la 'Notte Blu'. I più famosi brani del compositore che ha vinto quattro Grammy Award, due Oscar alla migliore colonna sonora (per Il Re Leone nel 1995 e per Dune nel 2022) su dodici candidature, tre Golden Globe su nove candidature e un classico BRIT Award hanno fatto da colonna sonora ai fuochi artificiali rendendo ancor più suggestivo l’evento.

I prodotti dei migliori birrifici artigianali italiani, i piatti dei ristoratori del territorio, le tradizioni e le innovazioni artigiane del nostro territorio, eventi culturali, spettacoli, mercatini, musica live e fuochi d'artificio hanno attirato tantissime persone, cittadini e turisti, e animato il lungomare della città della famiglia fino a notte fonda. All'evento erano presenti anche il sindaco Armando Biasi e la sua Amministrazione e il consigliere regionale Veronica Russo.

Il mix 'Notte Blu' e 'Riviera Beer Festival', organizzato dall'associazione "FoodAround - alla ricerca del gusto" in collaborazione con il comune di Vallecrosia e la CNA Imperia e con la partecipazione di My Personal Beer Corner, del Progetto Italian Grape Ale, di Artigiani In Liguria, dell'associazione Il Borgo Antico, l'associazione Il Ponte, Lavazza - Nims, Beerelax Salus Per Cervisia, Labriola Moto, Vama Service, Intesa Grandi Impianti - Cooking Lab, Pam - Arimondo - Eurospin e Gina Quality Events, è stato apprezzato e ha riscosso un grande successo.

"Vallecrosia è diventata una città che accoglie i turisti, la musica e il divertimento" - commenta il sindaco Armando Biasi - "Oltre dieci mila persone sono venute sul lungomare anche grazie a Riviera Beer Festival. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento e gli sponsor che credono che Vallecrosia sia una città da vivere non solo per il mare o il centro storico ma anche per gli eventi. Vallecrosia non è più una città di passaggio, siamo diventati un punto di riferimento".

La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie all'egregio lavoro dei carabinieri, della polizia locale, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia presenti. E', perciò, riuscito anche quest'anno quello che ormai è diventato un appuntamento fisso del calendario estivo di Vallecrosia.