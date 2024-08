Riviera Beer Festival sbarca sul lungomare di Vallecrosia, in arrivo dodici birrifici artigianali

A Vallecrosia sbarca Riviera Beer Festival che animerà per tre giorni il lungomare insieme alla Notte Blu. Da sabato 10 a lunedì 12 agosto andrà, infatti, in scena la seconda edizione dell'evento della riviera dedicato alla birra e alla gastronomia.

Un'importante occasione per immergersi nelle tradizioni e nelle innovazioni artigiane del nostro territorio. Si potranno, infatti, assaggiare i prodotti dei migliori birrifici artigianali italiani, i piatti dei ristoratori del territorio mentre si ascolta musica live, dj set e concerti di bands musicali.

Sarà un’opportunità unica per approfondire la conoscenza della birra artigianale italiana grazie alla presenza di dodici birrifici provenienti da tutta Italia. Nella tap list del Riviera Beer Festival 2024 sono previsti il Birrificio Nadir di Sanremo, che rappresenterà la Liguria e proporrà la D'Orata - Golden Ale 4,5%, un'estiva birra bionda, delicata e beverina; la Porta Bugiarda - Amber Ale 5,4%, una birra ambrata, rotonda e maltata; Costa Balenae - Salty Wheat Ale 4%, una birra chiara con aggiunta di sale marino; Hop is in the Air - Pale Ale 5,8%, una birra chiara, intensamente luppolata; Alexandrovna - Imperial Stout 10,5%, una birra nera con miele millefiori e Nonna Tuno - Strong Ale 7,3%, una birra scura con malto di segale mentre il Birrificio del Golfo di La Spezia avrà Skiara - Summer Ale 4,2%, Isola Palmaria - English IPA 5,5%, Battigia - Bitter Ale 3,8%, Bad Triple - Belgian Triple 8,2%, Oysteria - Oyster Stout 5% e Salmastra - Gose 4,5%.

Diverse le birre provenienti dal Piemonte: Stabrau di Bra proporrà PiGreco - Tipo Kolsch 5,2%, Epsilon - Altbir 4,9%, Theta - Session IPA 5,0%, Beta - American IPA 6,6% e Gamma - English Strong Ale 7,5%; Birra Baladin di Piozzo (CN) avrà Brune - Stout 4,5%, Super - Belgian Strong Ale 8%, L’Ippa - India Pale Ale 5,5%, Wayan - Saison 5,8%, Mama Kriek - Kriek/Fruit Beer 5,8%, Nazionale - Golden Ale/Blonde Ale 6,5%, Nazionale - Golden Ale/Blonde Ale (gluten free) 6,5% e Botanic (alcool free); De Lab Fermentazioni di Diano d’Alba (CN) farà assaggiare Golden Ale (gluten free) 3,8%, BitterOne - Strong Bitter (gluten free) 6,3%, Tripel 9%, De Bomb - Double IPA (gluten free) 7,5%, Happy Birthday Auguri Ciccio - Milkshake Pastry IPA 9%, Ibis - Modern IPA (gluten free) 6%, Easy peasy Smoothie Squeezy - Pastry Sour con Lamponi 5%, Easy Peasy Tropical Squeezy - Modern Gose con Ananas, Mango e Passion Fruit 5%. Il Birrificio Troll di Vernante farà degustare SHANGRILÀ - Strong Ale (ambrata con spezie indiane) 8,5%, Panada - Blanche 4,7%, Dau' - Saison d'Eté 3,9%, Patela - Strong Ale (chiara doppio malto) - 7,2%, Ideale per alpinisti - Session IPA/Bitter Ale 4,5% e Che Grana Fruit Sour 5,9%. Birra Carrù di Carrù (CN) porterà Splanga Bionda - Pils 4,8% alc, Bianca (#BeFree) - Blanche (gluten free) 4,5% alc, Bogia Nen - Bionda “Birra Origine Piemonte” 6,0%, Battagliera - APA Bionda 5,0%, Manico Rosso - IGA Ambrata 6.0%, Bombardina - Triple Bionda 9,0% e Dama Blu - Extra Strong Ale 10,5%.

Dalla Lombardia provengono il Birrificio Curtense di Passirano (BS) che farà degustare American IPA - Session IPA 4,8%, Tatanka - Double IPA 7,5%, Gose 4,4%, Bionda - Lager 5% e Ambrata - Bitter 5,9%; l'Eranomele (SIDRERIA) di Buscate (MI) avrà Pianura Pagana, un sidro leggermente luppolato con foglie di lime Kaffir e scorza d’arancia, classico, fresco 6%; Melaebbasta, un sidro di sola mela, classico, dolce, velato 4,5%; Lava Lamp, un sidro con succo di amarena, ibisco e habanero, fruttatissimo 5,5%; Nutria Mannara, un sidro rosso con mirtilli freschi pigiati e pressati, semisecco e bilanciato 5%; Sto Favo (idromele session) fermentato di miele da miele millefiori, beverino, dolce e leggermente frizzante 6%; Ananas Affittasi, un sidro ananas freschi, tropicale, fruttato 5,5% e Zerozen, un sidro con zenzero e lime freschi, speziato, leggero, dissetante 4,5%. Il Birrificio Oltrepo' di Pavia proporrà Oltre Special - Golden Ale con miele millefiori 4,8%, Castana - Ale con miele di castagno delle terre alte dell’Oltrepo’ Pavese 6,4%, Oltrepo’ - Saison al miele di tarassaco e pepe 5,1%, Astuta - Stout con melata 5,5%, Trip Hop (Birrificio Pavese) - Session IPA (gluten free) 5,4% e Blanche du Burg (Birrificio Pavese), Blanche con bergamotto 4,9%.

A rappresentare la Campania vi sarà il Birrificio Ventitrè di Grottaminarda (AV) che giungerà a Vallecrosia con Sweva - Italian Keller 5%, Black Out #5 - Cold IPA 5,8%, Black Out #6 - Baltic Porter con nocciola e cacao 6,2%, Mida - Belgian Golden Strong Ale 8%, Black Out #2 - Kristallweizen 5,2% e Black Out #4 - Wee Heavy 7,8%.

Dalla Marche, invece, si potranno provare i prodotti del Birrificio 61Cento di Pesaro che avrà JELLY BOMB - Session IPA 3,8%, ELK - American Amber Lager 5,8% ok, MAYO - Saison al sorgo (gluten free) 6,5%, TYTO ALBA - Italian Keller Pils 4,8%, WYLD WAD - Kombu Oyster Stout 5,6% ok e TORA - Double IPA - 8,8%.

Il Beer festival, organizzato dall'associazione "FoodAround - alla ricerca del gusto" in collaborazione con il comune di Vallecrosia e la CNA Imperia e con la partecipazione di My Personal Beer Corner, del Progetto Italian Grape Ale, di Artigiani In Liguria, dell'associazione Il Borgo Antico, l'associazione Il Ponte, Lavazza - Nims, Beerelax Salus Per Cervisia, Labriola Moto, Vama Service, Intesa Grandi Impianti - Cooking Lab, Pam - Arimondo - Eurospin e Gina Quality Events, sarà, oltre a un luogo dedicato alla degustazione gastronomico-birraia, anche una manifestazione dedicata a cinque eventi culturali: tra questi il Villaggio Artigiano, un luogo dove ammirare e acquistare prodotti di alta qualità ma anche un vivace centro di attività culturali e didattiche. Gli artigiani del comprensorio saranno presenti per mostrare le loro abilità e condividere con il pubblico i segreti dei propri mestieri. I visitatori potranno toccare con mano l'autenticità e la passione che animano il lavoro degli artigiani, vivendo un'esperienza unica e coinvolgente.

L'ingresso sarà possibile dalle ore 18, con l'apertura degli stand. Alle 18.30 l'inaugurazione ufficiale col saluto delle autorità per poi passare all'evento clou, ovvero il primo appuntamento culturale presso l’Arti-Villaggio CNA, con il laboratorio dedicato al marchio “Artigiani in Liguria” dal tema “Birra e Dolci un abbinamento possibile” che coinvolgerà il Birrificio Nadir di Sanremo, il Maestro Pasticcere e Gelatiere Alessandro Racca di Imperia, il Biscottificio Gibelli di Vallecrosia e Mad Men IceCream di Ventimiglia. Seguiranno concerto live e dj set fino all'una, oriario di chiusura degli stand.