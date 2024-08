"Riviera Beer Festival... aspettando la Notte Blu", cambia la viabilità a Vallecrosia

Cambia la viabilità a Vallecrosia in occasione di "Riviera Beer Festival... aspettando la Notte Blu" che si svolgerà da sabato 10 a lunedì 12 agosto dalle 19. Musica live, dj set, alcuni dei migliori birrifici artigianali e i ristoratori del territorio, per l'occasione, animeranno il lungomare Marconi, nel tratto compreso tra via C. Colombo e via 1° Maggio.

Scatterà, infatti, il divieto di sosta con rimozione forzata di fronte allo stabilimento Oasi, visto che la zona sarà riservata alla logistica, il 9 agosto dalle 12 sino alle 2 di martedì 13 agosto. Inoltre, vi sarà divieto di sosta anche dalle 8 del 10 agosto sino alle 2 di martedì 13 agosto nell’area parcheggi, lato mare, che si trova dal ristorante 'La Balena Bianca' ai giardini antistanti lo stabilimento 'Bellavista'; dalle 13 del 10 agosto sino alle 2 di martedì 13 agosto nell’area parcheggi, lato monte, ubicata dal ristorante 'La Balena Bianca' ai giardini antistanti lo stabilimento 'Bellavista' e nel parcheggio sterrato adiacente via I Maggio dalle 13 del 10 agosto sino alle 2 del 13 agosto.

E' previsto, invece, il divieto di transito nei confronti di tutte le categorie di veicoli eccetto quelli eventualmente necessari per l’allestimento della manifestazione, degli addetti ai lavori e dei mezzi di soccorso, dalle 13 del 10 agosto sino alle 2 di martedì 13 agosto. Dalle 13 alle 17.30 di sabato 10 e dalle 2 alle 17.30 dei giorni domenica 11, lunedì 12 di agosto l’area è accessibile esclusivamente ai residenti che possiedono garage o posti auto e agli esercenti attività e relativi fornitori per il carico e scarico delle merci. Gli allestimenti e gli stand dovranno essere rimossi entro le 2 del 13 agosto.