Birra, musica, cultura e spettacolo piromusicale: Notte Blu e Riviera Beer Festival animeranno il lungomare di Vallecrosia (Foto e video)

Birra, musica, cultura e spettacolo piromusicale. Notte Blu e Riviera Beer Festival animeranno per tre giorni il lungomare di Vallecrosia.

Da sabato 10 a lunedì 12 agosto andrà, infatti, in scena la seconda edizione il Riviera Beer Festival, l'evento della riviera dedicato alla birra e alla gastronomia, che quest'anno ha scelto, come location, la città della famiglia mentre il 12 agosto tornerà la Notte Blu, l'ormai tradizionale appuntamento estivo di Vallecrosia caratterizzato dall'atteso spettacolo pirotecnico musicale. "Un'importante occasione per immergersi nelle tradizioni e nelle innovazioni artigiane del nostro territorio" - fa sapere Diego Lupano - "Vi saranno alcuni dei migliori birrifici artigianali italiani, i ristoratori del territorio, musica live e dj set, concerti di bands musicali, attrazioni varie e lo spettacolo piromusicale in collaborazione con la Setti Fireworks".

"Oggi presentiamo i due eventi dal ristorante La Balena Bianca perché sarà la location che ospiterà diversi eventi culturali" - dice l'assessore di Vallecrosia Marilena Piardi - "Tra gli ospiti che saranno presenti anche Luca Giaccone, uno dei massimi esperti di birra, originario di Cuneo e autore di guide dedicate alla degustazione di esse in tutta Italia, che presenterà domenica 11 agosto il suo libro 'Guida alle Birre d'Italia 2025'. Giaccone guiderà anche una degustazione insieme a quattro birrifici recensiti nella guida e due ristoratori legati al mondo Slow Food".

"Siamo molto contenti che quest’anno il Riviera Beer Festival approdi a Vallecrosia e si unisca, sinergicamente, a una manifestazione ormai consolidata e a cui teniamo molto come la Notte Blu, con il suo caratteristico spettacolo piromusicale" - afferma Valeria Cannazzaro, consigliere comunale di Vallecrosia - "Questo Festival ci ha visto molto coinvolti, sia nella fase di supporto organizzativo, sia nella filosofia dell’evento per valorizzare il territorio tramite proposte che puntino in primis alla qualità dell’offerta. Il 12 si esibiranno diverse band: Erbagrama, The Funk Hub Band, Blue Velvet e The Bruce Brothers".

Sarà un’opportunità unica anche per approfondire la conoscenza della birra artigianale italiana, grazie alle presenza di dodici birrifici provenienti da tutta Italia, a cominciare dal Birrificio Nadir di Sanremo e il birrificio Del Golfo di La Spezia. Vi saranno, inoltre, il Birrificio 61CENTO da Pesaro (Marche); Stabra U Birra da Bra (Piemonte); Birrificio Oltrepò' da Pavia (Lomabrdia); Birrificio Ventitré da Grottaminarda (Campania); Eranomele da Buscate (Lombardia); Birrificio Troll da Vernante (Piemonte); Birrificio Curtenze da Passirano (Lombardia); Birra BALADIN da Piozzo (Piemonte) Birra Carrù (Piemonte); Del Lab Fermentazioni da Diano d’Alba (Piemonte).

"Sono iniziative che danno un impatto diverso sulla cittadinanza. La Notte Blu è ormai un appuntamento fisso e riconosciuto" - dice il consigliere regionale Veronica Russo - "E’ fondamentale la presenza di Riviera Beer Festival: una manifestazione importante che dà lustro all’artigianato, comparto importantissimo in Liguria. Le realtà liguri che fanno birra artigianale sono moltissime e anche accentuare questo aspetto nella nostra provincia significa dare un’ulteriore valore al territorio. Per questo, in Regione, ho presentato una proposta di legge per valorizzare questa eccellenza".

Il Beer festival, organizzato dall'associazione "FoodAround - alla ricerca del gusto" in collaborazione con il comune di Vallecrosia e la CNA Imperia e con la partecipazione di My Personal Beer Corner, del Progetto Italian Grape Ale, di Artigiani In Liguria, dell'associazione Il Borgo Antico, l'associazione Il Ponte, Lavazza - Nims, Beerelax Salus Per Cervisia, Labriola Moto, Vama Service, Intesa Grandi Impianti - Cooking Lab, Pam - Arimondo - Eurospin e Gina Quality Events, sarà, oltre a un luogo dedicato alla degustazione gastronomico-birraia, anche una manifestazione dedicata a eventi culturali: tra questi il Villaggio Artigiano, un luogo dove ammirare e acquistare prodotti di alta qualità ma anche un vivace centro di attività culturali e didattiche.

Gli artigiani del comprensorio saranno presenti per mostrare le loro abilità e condividere con il pubblico i segreti dei propri mestieri. I visitatori potranno toccare con mano l'autenticità e la passione che animano il lavoro degli artigiani, vivendo un'esperienza unica e coinvolgente. "Ci sarà un evento in cui i mestieri della Cna andranno a incontrare il digitale, in un connubio di tradizione e innovazione. Senza dimenticare MareCultura, una serie di iniziative culturali legate al mare e alla sua tradizione, che mirano a preservare e valorizzare il patrimonio marittimo" - dichiara il vicepresidente della CNA Imperia.